Újabb texasi városban tiltották be az abortuszt

A Texas állambeli Lubbock az eddigi legnagyobb olyan város az Egyesült Államokban, amely betiltotta az abortuszt, és ezzel csatlakozott "A meg nem született gyermekek menedékvárosa" címet viselő városokhoz - számolt be több amerikai lap, köztük címoldalán a Breitbart.

Mark Lee Dickson, az Élethez Való Jog Kelet-Texasban nevű szervezet igazgatója és "A meg nem született gyermekek menedékvárosa" kezdeményezés alapítója a hétvégén jelentette be, hogy Lubbock polgárai szombaton megszavazták azt a rendeletet, amely törvényellenessé teszi az abortuszt a város határain belül.

A beszámoló szerint a szavazók 62,64 százaléka, azaz 21 400 ember támogatta, 37,54 százalék, azaz 12 860 pedig ellenezte az intézkedést. "Ez jelentős győzelem, mert Lubbock Texas állam 11. és az Egyesült Államok 83. legnépesebb városa" - fogalmazott Dickson.

A rendelet kimondja, hogy mostantól jogellenes, ha bárki bármilyen típusú terhességmegszakítást végez a várandósság bármely szakaszában Lubbock városban. Ezen kívül a jogszabályokba ütközik az is, ha valaki tudatosan segíti az abortuszt, vagy felbujt rá a településen.

A rendeletet tavaly szeptemberben még egyhangúlag elutasította a városi tanács, arra hivatkozva, hogy az egy 1973-as jogszabályba ütközik. Azonban - mint arról Dickson beszámolt - a tanács szavazását "a népszavazási folyamat kényszerítette ki, és ez lehetővé tette Lubbock lakosainak, hogy éljenek jogukkal és érvényt szerezzenek a szavazólapon szereplő rendeletnek, amelyet 2021. május 1-jén meg is tettek".

A szavazás után Dan Pope, Lubbock republikánus polgármestere nyilatkozatában kijelentette: "a választók világossá tették, hogy Lubbock lesz a meg nem született gyermekek következő menedéke." A városvezető a menetrendet illetően arról számolt be, hogy az állami törvények szerint május 11-én megsemmisítik a szavazatokat és várhatóan június 1-jén életbe lép az új rendelet.

Mark Lee Dickson a Breitbartnak arról is beszámolt, hogy a Planned Parenthood (Tervezett Szülőség) nevű, New York-i székhelyű, és szerte az Egyesült Államokban úgynevezett abortuszklinikákat működtető szervezet április 15-től végez terhességmegszakítást a város egyik egészségügyi intézményében. "A Planned Parenthood is keményen dolgozott azon, hogy támogatóit eljuttassa az urnákhoz, és gratulálunk nekik erőfeszítéseikhez. Most, hogy a választók döntöttek, elvárjuk, hogy tartsák tiszteletben a választás eredményét, és hagyják abba az abortuszt a lubbocki klinikán" - mondta Dickson.

2019 júniusában a texasi Waskom volt az első város, amely betiltotta az abortuszt, és "A meg nem született gyermekek menedékvárosának" nyilvánította magát. Azóta csatlakozott például Nebraska állam két városa Hayes Center és Blue Hill is. Lubbock a 26. város a sorban, és a kezdeményezők szerint messze nem az utolsó.

A menedékvárosoknak egyébként eddig az illegális migránsokat befogadó amerikai településeket nevezték.

(MTI nyomán)