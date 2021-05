Külföld :: 2021. május 8. 12:31 ::

Alabamában azért ítéltek húsz évre egy rendőrt, mert lelőtt egy férfit, aki épp öngyilkos akart lenni

Gyilkosság miatt ítélték el azt az alabamai rendőrtisztet, aki lelőtte Jeffrey Parkert, a férfit, aki a lövés pillanatában épp fegyvert tartott a saját fejéhez, hogy végezzen magával, írja a NY Times nyomán a Telex.

Parker 2018 áprilisában öngyilkos akart lenni, de csak annyira, hogy előtte azért felhívta a 911-et. A rendőrök már arra érkeztek ki, hogy a férfi fegyvert tart a fejéhez. Az ügyészek szerint a férfit lelövő rendőr, William Darby társa próbált segíteni Parkeren. Az akkor 25 éves Darby a jelentések alapján társa után nem sokkal lépett be a házba, 11 másodperccel megérkezése után pedig le is adta a lövést, miután Parker többször is megtagadta a nála lévő fegyver lerakását.



William Darby (fotó: AP)

Az ügyészség gyilkosság miatt 20 évre ítélte a rendőrt. A rendőrkapitányság erősen védi tisztjét, szerintük Darbynak gyorsan kellett mérlegelnie a helyzetet, úgy látta, hogy kollégájával együtt veszélyben lehetnek, ezért adta le a lövést, így hibát nem követett el. Az AL nevű lap szerint a városi tanács azt is megszavazta, hogy 125 ezer dollárral támogassa a rendőr védelmét a bíróságon. Mark McMurray, huntsville-i rendőrfőnök úgy fogalmazott:

Nem hiszem, hogy Darby egy gyilkos. A rendőrök kénytelenek nap mint nap másodpercek töredéke alatt döntést hozni, Darby úgy vélte, életveszélyben vannak, ezért döntött így.

Robert L. Broussard, Madison megyei kerületi ügyvéd viszont azt mondta sajtótájékoztatóján, hogy „Mr. Parker jelét sem mutatta az agressziónak akkor, amikor a rendőrök megérkeztek.” Hozzátette, Darby válasza „nem szerepelt a lehetséges reakciók között”. Később a bíróság előtt Darby társa is arról beszélt, hogy szerinte egyáltalán nem jelentett fenyegetést a 49 éves Parker. Tommy Battle polgármester az ítélethez azt fűzte hozzá, hogy egyáltalán nem ért vele egyet, Darbynak pedig joga van fellebbeznie a döntés ellen.