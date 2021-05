Külföld :: 2021. május 12. 20:20 ::

Merkel külügyminisztere újabb migránsokra vágyik

Heiko Maas német külügyminiszter az Olaszországba érkező "menekültek" egy részének németországi befogadását helyezte kilátásba szerdán Rómában tett látogatása során.

"Nem szabad Olaszországot magára hagyni ezen a téren" - hangsúlyozta a német diplomácia vezetője, aki olasz kollégájával, Luigi Di Maióval egyeztetett erről a kérdésről.

"Németország a múltban is szerepet vállalt a menedékkérők szétosztásában, és a jövőben is így fog tenni" - hangoztatta Maas. Úgy fogalmazott, hogy le kell vonnia a megfelelő következtetéseket annak, aki azt mondja, nem szabad magára hagyni Olaszországot. Kiemelte, hogy ennek más uniós tagállamokra igaznak kell lennie.

Maas ugyanakkor nem említett konkrét számokat, hogy menedékkérőt fogadna be Németország. Mint mondta, a német kormány különösen a belügyminisztérium bevonásával meg fogja vitatni, milyen következményei lehetnek annak, ha tovább gyarapodik az illegális bevándorlók száma Olaszországban. Hangsúlyozta, hogy korábban is sikerült olyan megállapodásokat kötni, amelyek keretében Németország is befogadott menedékkérőket. Hozzáfűzte, hogy most is ilyesmiről fognak egyeztetni az olasz hatóságokkal.

A dél-olaszországi Lampedusa szigetére idén - mindenekelőtt Líbia és Tunézia partjai felől - több mint kétezer migráns érkezett.

Év eleje óta több mint 13 ezren érték Olaszország partjait, tavaly ugyanebben az időszakban valamivel több mint négyezer volt az illegális bevándorlók száma. Az olaszországi táborokban és más befogadó intézményekben mintegy 150 ezren vannak.

(MTI nyomán)