Külföld :: 2021. május 14. 15:09 ::

A "védekező" Izrael elutasította az egyiptomi közvetítést - tökélyre kívánja vinni a gázai gyilkolászást

„A városfalak őre” fedőnevet viseli a Gázai övezet ellen indított legújabb izraeli hadművelet. Az ENSZ Biztonsági Tanácsa csak a jövő héten kezdi el a már eddig is több tucat palesztin életét követelő konfliktus megvitatását. Binjámin Netanjáhu izraeli miniszterelnök tegnap bejelentette: mindaddig nem állítja le a Gázai övezet elleni hadműveletet, amíg a zsidó állam „meg nem fizetteti a nagyon súlyos árat a Hamásszal”. Izrael tegnap este ennek a szándéknak szellemében elutasította Egyiptom tűzszünetre vonatkozó közvetítési felajánlkozását – olvasható az El-’Áribijjá pánarab hírtévé honlapján.



Palesztin kisfiú egy izraeli „célzott támadás” után a Gázai övezetben (fotó: Muhámmád Zákún)

Antony Blinken amerikai külügyminiszter tegnap kijelentette: Washington támogatja, hogy az ENSZ Biztonsági Tanácsa tárgyaljon a legújabb izraeli-palesztin viszályról, illetve a konfliktus megoldásának lehetőségéről. A BT-vita azonban csak a jövő héten kezdődne, ami azt is jelenti, hogy Izrael, amint azt a korábbi hadműveletek folyamán is tette, a mostani, a „A városfalak őre” (Somér Há-Homot – שומר החומות) nevű hadművelet keretében is tökélyre viheti a gyilkolászást a Hamász Iszlám Ellenállási Mozgalom fegyveresei és politikusai, illetve a Gázai övezet polgári lakossága körében. Joe Biden amerikai elnök zsidó külügyminisztere azt sem felejtette el megjegyezni, hogy Izraelnek joga van az önvédelemre.



Izraeli légitámadás után Gázavárosban (fotó: AFP)

Így aztán nem is csoda, hogy a Netanjáhu-kormány elutasította Egyiptom tűzszünetre vonatkozó tegnap esti közvetítési ajánlkozását. Még az egyiptomi közvetítési szándék megismerése előtt Binjámin Netanjáhu izraeli miniszterelnök kijelentette: „Nagyon súlyos árat fizettetünk a Hamásszal. Jelenleg is ezt tesszük, s tesszük ezt továbbra is igen erőteljesen. Még nem tettünk meg mindent, s ezért addig folytatódik ez a hadművelet, amíg az szükségeltetik”.



Sebesültek után kutatnak a romok között (fotó: Reuters)

Egyiptom, az Izraellel diplomáciai kapcsolatot fenntartó vezető arab ország tegnap este tehát fölajánlotta békeközvetítői jó szolgálatát a „védekező” zsidó államnak. Az El-’Árábijja pánarab hírtévé szerint a közvetítést felajánló egyiptomi küldöttség Izraelben figyelmeztette a zsidókat, hogy hagyják abba a Gázai övezet elleni támadásokat. Izrael azonban közölte az egyiptomi küldöttséggel, hogy egyelőre nem hajlandó leállítani „A városfalak őrei” fedőnevű hadműveletet, mire a küldöttség kifejezte tiltakozását, és elhagyta Izraelt. Közben Egyiptom azt is bejelentette, hogy a közvetítői ajánlat elutasítása miatt Kairó felfüggeszti az Izraellel lebonyolított kétoldalú ügyleteit.

H. J. – Kuruc.info