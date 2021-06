Külföld :: 2021. június 29. 07:51 ::

Biden megígérte az izraeli elnöknek, hogy Iránnak nem lesz atomfegyvere

Joe Biden amerikai elnök kijelentette hétfőn a washingtoni látogatáson tartózkodó Reuven Rivlin izraeli elnöknek, hogy elkötelezettsége Izrael iránt sziklaszilárd, és hogy amíg rajta múlik, Iránnak nem lesz atomfegyvere, Izraelnek ettől nem kell tartania.

Várakozással tekint az új izraeli miniszterelnökkel, Naftali Bennett-tel való találkozó elé - tette hozzá Biden még megbeszélésük elején a sajtó nyilvánossága előtt. Támogatásáról biztosította Izraelt abban, hogy minél több közel-keleti, sőt, afrikai országgal normalizálja kapcsolatait. Rivlin megbeszélésük után elégedetten nyilatkozott a Biden által adott garanciákról.

Az öt hónappal ezelőtt hivatalba lépett amerikai elnöknek ez volt az első találkozója magas rangú izraeli tisztségviselővel. Rivlin elnöki mandátuma viszont július 7-én lejár, államfőként ez az utolsó külföldi útja.

Izraelt leginkább az aggasztja az Egyesült Államokkal kapcsolatban, hogy a Biden vezette amerikai kormány ismét be akar lépni a 2015-ben hat nagyhatalom és Irán között megszületett nukleáris megállapodásba. Az Egyesült Államokat az előző elnöke, Donald Trump kiléptette belőle arra hivatkozva, hogy Irán nem tartotta be azt. Izrael attól tart, hogy Irán a szerződés adta kedvező feltételeket kihasználva atomfegyverre tesz szert. Ezért igyekezett most Biden megnyugtatni Rivlint afelől, hogy ez nem történhet meg.

Szóhasználatából arra következtetett az AP hírügynökség, hogy szigorú akar lenni Irán "rossz szándékú" tevékenységével kapcsolatban, de elsősorban diplomáciai úton akarja kordában tartani az iráni nukleáris programot.

(MTI)