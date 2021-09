Külföld :: 2021. szeptember 8. 08:50 ::

Hongkongban letartóztatták az egyik helyi ellenzéki szervezet több tagját

A hongkongi rendőrség szerdán letartóztatta a Tienanmen téri eseményekről évente megemlékező Hongkongi Szövetség több tagját, mert a szervezet nem vette figyelembe a megszabott határidőt, hogy a nemzetbiztosági törvénynek megfelelően tájékoztassa a őket a tevékenységéről.

A teljes nevén Hong Kong Alliance in Support of Patriotic Democratic Movements of China (Hongkongi szövetség Kína hazafias demokratikus mozgalmainak támogatására) szervezet közleménye szerint Simon Leungot, Sean Tangot és Csan To-Vajt szerda reggel tartóztatták le, az AFP francia hírügynökség pedig hozzátette, hogy a szövetség alelnökét, Csov Hang-tung ügyvédet is bilincsben vezették el irodájából.

A rendőrség megerősítette három férfi és egy nő letartóztatását, amelyet azzal indokolt, hogy az emberek nem működtek együtt a hatóságokkal.

A hatóságok augusztusban utasították a szerintük "külföldi ügynökként" dolgozó Hongkongi Szövetséget, hogy szolgáltasson adatokat a működéséről és a pénzügyeiről. A benyújtandó adatok között szerepeltek volna személyes információk a szervezet tagjairól a 1989-es alapítás óta, a gyűlések összes jegyzőkönyve, pénzügyi jelentései és minden kapcsolatváltása a kínai demokráciát és az emberi jogokat védő civil szervezetekkel.

A határidő kedden járt le, és a szervezet a felszólítás teljesítése helyett levelet adott át, amelyben kifejtette, miért nem hajlandó együttműködni. Ebben elutasította egyebek között a "külföldi ügynök" minősítést, kiemelve, hogy helyiekből szerveződött, helyiekért dolgozó csoportról van szó.

A rendőrség kedden hat hónapig terjedő börtönbüntetést és pénzbüntetést helyezett kilátásba az együttműködést megtagadóknak. A szövetség "működési céljai" között szerepel az 1989-es Tienanmen téri események miatti elszámoltatás, a kínai egypártrendszer megszüntetése és egy demokratikus ország kialakítása. Tagjai 1989 óta minden év június 4-én megemlékeznek a pekingi téren demokráciát követelő tüntetők elleni véres megtorlásról, de a hongkongi hatóságok a két legutóbbi virrasztást megtiltották és bezártak egy múzeumot, amelyet a szövetség tartott fenn.

(MTI)