Fellázadtak a palesztin "biztonsági" foglyok Izraelben

Izraelben fellázadtak a nemzetbiztonsági okokból elítélt, úgynevezett biztonsági palesztin foglyok a hétfői hatos rabszökés után bevezetett szigorítások, más börtönökbe és szárnyakba történő átköltöztetéseik miatt - jelentette a helyi média szerdán.

A Negev-sivatagban lévő Keciót börtönben a palesztin biztonsági foglyok felgyújtottak közel egy tucat cellát, miután megpróbálták áthelyezni az Iszlám Dzsihád több elítéltjét más büntetésvégrehajtási intézménybe, illetve a börtön másik szárnyába, és új korlátozásokat vezettek be számukra.

Az Észak-Izraelben található Gilboa börtönből hétfőn megszökött hat rab közül öten az Iszlám Dzsihádhoz tartoztak. A börtönbe vezényelték a börtönhatóság Micada nevű kommandós egységét a zavargások felszámolására.

Később a szintén Negev-sivatagban lévő Ramon börtönben is felgyújtottak két cellát, de a tüzeket rövid idő után eloltották, és nem számoltak be sebesülésekről. Összetűzésekről adtak hírt a Jeruzsálem melletti Ofer börtönből is.

Szerdán kora reggel egy biztonsági fogoly megpróbált forró vizet önteni a Gilboa-börtön egyik börtönőrére, de az őr sértetlen maradt, és az elkövetőt magánzárkába vitték.

A Palesztin Hatóság izraeli börtönökben lévő palesztin foglyokkal foglalkozó szervezete szerdán bejelentette, hogy a fogolycsoportok vezetői ellenzik a hétfői szökés után a palesztin foglyok ellen bevezetett új korlátozásokat.

A rabok a jövő hétre határozatlan idejű éhségsztrájkot készítenek elő, amennyiben nem mondanak le a büntető intézkedésekről az izraeli börtönhatóságok. A börtönök képviselője azonban bejelentette, hogy nem a nemzetbiztonsági okokból elítélt (hivatalosan biztonsági foglyoknak nevezett) rabok, hanem a börtönhatóságok működtetik a börtönöket.

Közben a hadsereg segítségével tovább folyik a hétfőn megszökött, rendkívül veszélyesnek ítélt hat palesztin biztonsági rab keresése. A börtönhatóság tisztviselőit és a rendőrséget elsősorban a szökést elősegítő mulasztások miatt okolják, valamint azért is, mert nem ismerték fel időben, hanem csak néhány óra elteltével a helyzet komolyságát.

