Netajáhu hirtelen előrebukó fejjel figurázta ki a gyakran elbóbiskoló Bident

Náftáli Bennett, a hivatalába nemrégen beiktatott izraeli miniszterelnök augusztus végén a Fehér Házban megbeszélést folytatott Joe Biden amerikai elnökkel. Tegnap, vasárnap délelőtt Binjámin Netanjáhu volt izraeli miniszterelnököt a Facebook-oldalán közvetített élő interjú során a többi között arról kérdezték, hogy miként értékeli a Biden-Bennett-találkozót. A választási vereségébe belenyugodni képtelen Bibi válaszában kigúnyolta a gyakran elbóbiskoló, szenilis amerikai elnököt – közölte a news.walla.co.il hírportál.



A Biden-Bennett találkozó Bibit megihlető jelenete

„Igen, természetesen hallottam a találkozóról, s azt is hallottam, hogy Joe Biden nagyon figyelmesen hallgatta Bennett szavait, s egyetértése jeléül még a fejét is előrebuktatta” – válaszolt gúnyosan Bibi, majd a hatás kedvéért fejét ő is előrebuktatta. Netanjáhu arra alapozta a gúnyolódását, hogy az említett Biden-Bennett találkozó után a világhálón látható volt az a videó, amelyen az amerikai elnök a megbeszélés bizonyos pillanataiban tekintetét nem az izraeli kormányfőre, hanem lekonyult fejjel a földre szegezi.

Bibit a gúnyolódásban megelőzte Gálit Distal-Átbárján, a Likud parlamenti képviselőnője, aki Twitter-oldalára kitette a Biden-Bennett találkozóról készült videó ominózus pillanatait, sugallván azt, hogy az amerikai elnök szunyókált, miközben az izraeli kormányfő beszélt hozzá. A Twitter azonban figyelmeztette a képviselőt, hogy manipulatív tartalmat tett ki, mire a Likud politikusa válaszként ezt írta: „Amikor kitettem a videót, nem írtam melléje, hogy Biden elaludt. Semmit nem írtam, csupán azt ajánlottam követőimnek, hogy tekintsék meg a videórészletet” – védekezett a parlamenti képviselő.

