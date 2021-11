Külföld :: 2021. november 7. 08:36 ::

VI. Mohamed tárgyalna, de nem alkudozna Nyugat-Szaharáról

Nyugat-Szahara nem lehet alku tárgya - jelentette ki VI. Mohammed marokkói uralkodó a marokkói állami televízióban szombat este sugárzott beszédében.

"Szahara Marokkóhoz tartozása sem a múltban, sem most nem kerülhet semmilyen tárgyalás napirendjére" - szögezte le a király. VI. Mohammed az 1975-ös, úgynevezett zöld menetelés évfordulója alkalmából mondott beszédet. 1975-ben a marokkói vezetés felhívására mintegy 350 ezer ember vonult Marokkóból az akkor még Spanyolországhoz tartozó Nyugat-Szaharába a terület átadását követelve. A térség hovatartozását azóta is vitatják a helyi közösségek, amelyeket Algéria támogat. VI. Mohammed a konfliktus békés rendezése mellett tette le voksát, ám egyúttal azt is mondta, hogy mesterségesen gerjesztett konfliktusról van szó.

Az ENSZ Biztonsági Tanács egy héttel ezelőtt arra szólította fel a feleket, hogy jóhiszeműen és előzetes feltételek nélkül üljenek tárgyalóasztalhoz Nyugat-Szahara kérdésének rendezésére.

Algéria tavaly augusztusban megszakította diplomáciai kapcsolatait Marokkóval a szomszédos ország ellenséges tevékenységére hivatkozva. Rabat teljesen alaptalannak nevezte a lépést.

(MTI)