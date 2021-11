Külföld, Koronavírus :: 2021. november 26. 10:44 ::

Dél-Afrikában szomorúak, mert egyre több országból kirekesztik őket

Elsietettnek nevezte pénteken a dél-afrikai külügyminisztérium azt a brit döntést, amellyel az új vírusvariáns miatt megtiltották a beutazást Dél-Afrikából.

Felhívták a figyelmet, hogy még az Egészségügyi Világszervezetnek is ajánlásokat kell tennie a teendőkről

A tudósok eddig csak viszonylag kis számban mutatták ki a B.1.1.529-es variánst Dél-Afrikában, Botswanában és Hongkongban, de aggódnak a nagyszámú mutáció miatt, amelyek megkerülhetik a szervezet immunválaszát, ezáltal még fertőzőbbek. A helyi tudósok egyelőre nem tudják, hogy a meglévő vakcinák mennyire hatékonyak az új változat ellen.

Nagy-Britannia csütörtökön ideiglenesen megtiltotta a Dél-Afrikából, Namíbiából, Botswanából, Zimbabwéból, Lesothóból és Szváziföldről érkező járatokat péntektől, miután ezeken a helyekről jelentették a vírus megjelenését.

Naledi Pandor dél-afrikai külügyminiszter közleményében aggodalommal szól arról, hogy mekkora kárt okoz a brit döntés mindkét ország turisztikai iparának és vállalkozásainak. Hozzátette, Dél-Afrika felveszi a kapcsolatot a brit hatóságokkal, hogy megpróbálja rávenni őket a döntés felülvizsgálatára.

Dél-Afrika az Egészségügyi Világszervezet vírusfejlődéssel foglalkozó munkacsoportjának sürgős ülését kérte péntekre, hogy megvitassák az új változatot.

Szingapúr is bejelentette, hogy korlátozni fogja a Dél-Afrikából és a közeli országokból érkezőket, hogy távol tartsa a vírus új változatát - közölte pénteken az egészségügyi minisztérium. Minden olyan nem szingapúri vagy nem ottani állandó lakos, aki a közelmúltban utazott Botswanába, Szváziföldre, Lesothóba, Mozambikba, Namíbiába, Dél-Afrikába és Zimbabwébe, nem léphet be vagy nem utazhat át Szingapúron - közölték.

A japán kormány pénteken döntöttarról, hogy szigorítja a Dél-Afrikából és öt másik afrikai országból érkező látogatók határellenőrzését, miután felfedezték a koronavírus egy új változatát - jelentette a Jiji hírszolgálat.

Hasonló korlátozásokat jelentettek be Izraelben is, ahol pénteken már azt is közölték: találtak egy olyan esetet, amelyet az új dél-afrikai variáns okozott.

(MTI)