Egy izraeli alezredes jóval több volt a katonalányok számára, mint apuka

Az izraeli hadsereg egyik alezredese rejtett kamerával 11 éven keresztül fényképezte a parancsnoksága alatt szolgáló, s vele a katonai bázison szeretkező sorkatonalányokat és a hivatásosokat. A legintimebb helyzetekben készült felvételeket a telefonjaira mentette. Az alezredes november 9. óta előzetes letartóztatásban van, s eddig már 38, vele korábban szeretkező „fotómodell” tett ellene tanúvallomást. A fényképezgető, 39 éves alezredes egyébként nős, s három gyermek édesapja – írja a Má’áriv és a Jedi’ot Áháronot.





Dán Sároni alezredes (fotó: Fb)

Dán Sároni alezredes (39) egészen a november 9-én történt letartóztatásáig az izraeli hadsereg 6. számú kiképző bázisán a gépjárművezető iskola parancsnoka volt. A parancsnoksága alatt főként fiatal sorköteles és hivatásos katonalányok szolgáltak, akik szerint az alezredes a beosztottjaival törődő, róluk gondoskodó, példamutató parancsnok volt. Csakhogy Sároni több volt, mint jóságos parancsnok, mert a katonalányokat 11 esztendőn keresztül fényképezte a legintimebb helyzetekben és körülmények között. A katonalányokról több katonai bázison is készített rejtett kamerával intim képeket, amelyeket a telefonjaira is föltöltött.



Az alezredest a katonai rendőrség fogdájába kísérik ma (fotó: Ávsálom Szászoni)

Sároni alezredes letartóztatása után az egyik „modellje” ezt posztolta a közösségi oldalán: „Dán Sároni. Jól jegyezzétek meg ezt a nevet! Ő a parancsnokom, aki végigkísért engem a katonai szolgálatom során. Bemutatom nektek is: Dán Sároni alezredes (39), Modi’inben lakik, három gyermek édesapja, perverz, s a nőket szexuálisan rendszeresen zaklató személy. Dán Sároni öt éven keresztül (a nyomozók szerint 11 éven keresztül – H. J.) több mint 30 lányt fényképezett le rejtett kamerával. Ezeknek egyike én vagyok” – írta a katonalány.

Csakhogy az igazsághoz hozzátartozik az is, hogy az alezredes valóban rejtett kamerával fényképezte le a lányokat, de ehhez kellett az is, hogy a „modellek” közös beleegyezéssel szexuális kapcsolatot létesítsenek az általuk „több mint apukának” nevezett parancsnokukkal a katonai bázis területén.

Megszólalt az alezredes írnok asszisztense is a közösségi oldalán: „Dán egy hónappal ezelőtt bevitt magához a bázison levő szobájába. Amikor beléptem Dán szobájába, láttam, hogy több elektromos készülék is csatlakoztatva van a fali konnektorba. Dán határozottan utasított, nehogy kihúzzam valamelyik dugót a konnektorból. Utólag derült ki számomra, hogy egész kamerarendszer volt felvételre beállítva: kamera irányult az ágyra, a zuhanyozóra, a vécében, s még több olyan helyen, amelyekre csak perverz személyek gondolnak. A kamerák aztán vették, amint öltözködöm, zuhanyozom, törülközöm, alszom, és küldték a képeket, hangokat az én alezredesem telefonjára. Közben azt rögzítette, hogy megkérdezte tőlem: jó-e zuhanyozni az ő zuhanyozójában?” – posztolta a minap az alezredes egyik „fotómodellje”.

A jelenleg letartóztatásban levő alezredes ellen eddig 38 katonalány tett terhelő vallomást, s közben a hadsereg technológiai és logisztikai haderejének parancsnoka ma már le is váltotta a katonalányokat fényképező parancsnokot. A 39 éves családapa ellen nemsokára polgári büntetőeljárás is indul. A tiszt letartóztatása idején a katonai nyomozók megtalálták a gyanúsított egy további telefonját is, amelyen szintén sok rejtett kamerás fotó van elmentve.

