Külföld :: 2021. december 4. 21:04 ::

Sztrájkra készülnek az ápolók Angliában és Walesben

A kormány csak 3%-os béremelést ígér, és ezt a pandémia idején keveslik a közkórházakban dolgozó ápolók. 54% döntött a munkabeszüntetés mellett, de a szavazáson nem voltak elegen ahhoz, hogy ebből azonnal sztrájk legyen.

Mi nővérek nem könnyen sztrájkolunk, de most elegünk van - nyilatkozták az ápolók, akik úgy érzik, hogy Boris Johnson kormánya nem becsüli meg emberfeletti munkájukat, amelyet a pandémia idején végeznek. Pedig a brit miniszterelnök életét is egy közkórházban mentették meg azt követően, hogy elkapta a koronavírust. Akkor név szerint köszönetet mondott ápolóinak, mert tudta, rajtuk múlt az élete. Most mégis csak 3%-os béremelést kínál nekik, holott az infláció ennél magasabb Nagy-Britanniában. A nővérek szakszervezete emiatt 12,5%-os béremelést követel.

40 ezer ápoló hiányzik a brit közegészségügyből annak ellenére, hogy a járvány kezdete óta létszámuk 10 ezerrel növekedett. A szakszervezet ideiglenes vezetője azzal érvelt, hogy a sztrájkkal a szakma becsületéért is küzdenek. Carol Popplestone elmondta, hogy azért is kellenek a magasabb bérek, hogy vonzóbbá váljon a szakma. Jelenleg ugyanis az a helyzet, hogy egyre többen hagyják ott az egészségügyet Nagy-Britanniában.

A brit kormány kezdetben csak 1%-os béremelést ígért, de látva a tiltakozást, felemelte 3%-ra. Az 1% olyan volt, mintha az arcunkba vágtak volna - mondják az ápolók.

Mit mond a kormány? Egy ápoló a 3%-os béremeléssel átlagosan évi 1000 font pluszhoz jut - ez a hivatalos érv. Csakhogy ez a valóságban reálbércsökkenést jelent, mert az infláció jelenleg magasabb, és semmi garancia sincsen rá, hogy ez jövőre csökkenni fog - válaszolják az ápolók.

"Az ápolók nem könnyen választják a tiltakozás útját, de kiállnak a saját és a páciensek érdekeiért" - mondta a Daily Mailnek az ápolók szakszervezetének ideiglenes vezetője, aki elismerte, hogy a sztrájkról döntő szavazáson csak az ápolók egynegyede vett részt, míg a törvény szerint legalább a felének kell megszavaznia egy munkabeszüntetést.

Észak-Írországban 15 ezer nővér tartott munka lassító sztrájkot 2019 utolsó hónapjaiban. Mindent az előírások szerint csináltak, és a rendszer azonnal felborult. Kezelések maradtak el, sőt néhány kórházi osztályt be kellett zárni. Akkora volt a felháborodás, hogy a politikai huzakodást felfüggesztették a politikusok, Észak-Írország kormányzata orvosolta az ápolók panaszait.

Most Angliában és Walesben annál is kínosabb a helyzet, hogy a háziorvosok is tiltakoznak a nehéz munkafeltételek és az ehhez képest kis fizetések miatt. A kormány egy 250 millió fontos csomaggal próbálta meg orvosolni a helyzetet, de egyelőre nem sok sikerrel. Arra akarja ugyanis rávenni a brit kormány a háziorvosokat, hogy végezzenek el minél több diagnózist ők maguk, és ne terheljék ezzel a kórházakat.

A háziorvosok többsége nem kívánja nyilvánosságra hozni, hogy hány pácienst fogad személyesen. Azt pedig még inkább el akarják kerülni, hogy a kormány közzétegye a fizetési listákat, mert tartanak a közvélemény reakciójától. Ezért ők is tiltakozó akcióra készülnek éppúgy mint az ápolók - írja a Daily Mail.

(hvg.hu nyomán)