Izraeli beismerés: valóban kivették a részüket a Szolejmáni elleni amerikai terrortámadásból

Amerika 2020 legelején halálos merényletet hajtott végre Kászem Szolejmáni, az iráni Jeruzsálem Erő parancsnoka és Ábú Máhdí el-Muhándisz, az iraki Népi Mozgósítás vezető parancsnoka ellen Bagdad nemzetközi repülőterén. A terrortámadásra személyesen Donald Trump adta ki az utasítást. Arról viszont eddig csak feltételezések voltak, hogy Izrael is kivette a részét a merényletből. Támír Heiman tábornok, az izraeli hadsereg hírszerzési osztályának (ÁMÁN) nemrég leköszönt főnöke első hivatalos izraeli személyként most azonban elismerte: Izrael igenis tevékeny részese volt a bagdadi támadásnak – írja a mako.co.il/news-n12 és az intelligence.org.il.



Támír Heiman tábornok, az AMAN volt főnöke (fotó: mako.co.il)

Lassan két esztendeje annak, hogy 2020. január 2-ról 3-ra virradó éjszaka az amerikai légierő a bagdadi nemzetközi repülőtéren halálos merényletet követett el Kászem Szolejmáni tábornok, az Iráni Forradalmi Gárda egyik különleges egysége, a Jeruzsálem Erő (نیروی قدس – Nírú-je Kudsz) parancsnoka és a vele tartó Ábú Máhdí el-Muhándisz, a Népi Mozgósítás ( الحشد الشعبي – El-Hásd es-Sá’ábi) nevű iraki milíciákat egybefogó fegyveres szervezet egyik vezető parancsnoka ellen. (A Népi Mozgósítás az iraki kormány támogatását élvező gyűjtőszervezet, s parancsnoksága alá az Iszlám Állam ellen küzdő mintegy 40 sí’ita, szunnita, keresztény és jezídi fegyveres szervezet tartozik – H. J.). A támadásnak további öt, a merénylet helyszínének közelében tartózkodó személy esett áldozatul. A Pentagon azonnal bejelentette, hogy a merénylet elkövetésére Donald Trump akkori amerikai elnök adott utasítást.



Kászem Szolejmáni tábornok, a Jeruzsálem Erő volt parancsnoka (fotó: al-Dzsázírá)

Az Iránnal szövetséges sí’ita milíciák a terrortámadás után rögtön közölték, hogy Amerikát és Izraelt tartják felelősnek a Bagdadban elkövetett merényletért. Támír Heiman tábornok, az izraeli hadsereg hírszerzési osztályának (ÁMÁN) nemrég leköszönt főnöke a Mábát Lá- Málát című, hírszerzéssel és biztonságpolitikával foglalkozó folyóirat novemberi számának adott interjújából közel két esztendővel a történtek után kiderül, hogy az irakiak és az irániak állítása megalapozott volt.



Ábú Máhdí el-Muhándisz, a Népi Mozgósítás volt parancsnoka (fotó: bagdadtoday.news)

A Kászem Szolejmáni tábornok és a vele tartózkodó Ábú Máhdí el-Muhándisz elleni merénylettel kapcsolatos kérdésre Támír Heiman tábornok, az izraeli katonai hírszerzés volt főnöke a többi között ezt válaszolta: „A merényletet tevőlegesen az amerikaiak követték el, de annak az izraeli hírszerzés is részese volt. Szolejmáni likvidálása komoly eredménynek számít, mert véleményem szerint a legelszántabb ellenségeink az irániak”, nyilatkozta Támír Heiman, aki az első hivatalos izraeli személyként ismerte el azt, hogy Izrael kivette részét a merényletből.



Kászem Szolejmáni testrészeit a gyűrűje alapján azonosították a bagdadi merénylet helyszínén (fotó: almayadeen.net)

Egyébként a Yahoo! izraeli hírportál már az idén májusban közölt egy oknyomozó írást a Kászem Szolejmáni elleni merényletről, illetve annak körülményeiről, s már abban is szó van az izraeli hírszerzés közreműködéséről. A portál szerint az izraeli hírszerzés nyomon követte, lehallgatta a vezető iráni politikusok és katonai parancsnokok mobiltelefon-beszélgetéseit (ma már tudjuk azt is, hogy a Magyarországon is ismert Pegazus-program jóvoltából… – H. J.). A Szolejmáni elleni terrortámadást megelőző időben az amerikai hadsereg különleges feladatokat végrehajtó egységének képviselői Tel-Avivban izraeli kollégáik technikai segítségével közösen hallgatták le Kászem Szolejmáni mobiltelefon-beszélgetéseit, s így szereztek tudomást arról is, hogy a Jeruzsálem Erő parancsnoka Szíriából mikor érkezik meg a bagdadi nemzetközi repülőtérre.



A meggyilkolt Szolejmáni és El-Muhándisz fényképével díszített molinót tartó tiltakozók állnak a Trump-karikatúrával színesített amerikai zászlón Teheránban (fortó: almayadeen)

A kérdés csak az, hogy az izraeli katonai hírszerzés nemrégen leköszönt főnöke miért éppen az Irán nukleáris programja miatt amúgy is robbanásig feszült napokban tartotta fontosnak hivatalos személyként beismerni, hogy Izrael két évvel ezelőtt tevékenyen kivette részét a Kászem Szolejmáni ellen elkövetett merényletből.

H. J. – Kuruc.info