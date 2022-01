Külföld :: 2022. január 16. 11:22 ::

Csak úgy a metró alá lökött egy nőt egy feltetélesen szabadságra bocsátott, "mentális betegségekkel küzdő" hajléktalan New Yorkban

Érkező szerelvény alá löktek egy nőt a New York-i Times Square metróállomáson, a 40 éves áldozat azonnal életét vesztette – írta a The Guardian.

Az eset helyi idő szerint szombat reggel történt, az elkövető elmenekült a helyszínről, de később feladta magát a rendőrségen.

Beszámolók szerint a nő nem ismerte a támadót, nem is beszéltek egymással, a férfi teljesen váratlanul lökte be őt a sínek közé. Erre utal az is, hogy a rendőrségnek egy szemtanú azt mondta, a férfi percekkel korábban őt is kerülgetni kezdte, folyamatosan közeledett hozzá, és „attól félt, hogy be fogja lökni a vonat elé”, ezért elmenekült.

Az áldozat ázsiai származású New York-i lakos volt, de a rendőrség szerint etnikumának nem volt köze a támadáshoz. Az elkövető nem volt ismeretlen a rendőrség előtt, nemrég ért véget feltételes szabadságra bocsátása rablási kísérlet miatt. A The New York Times szerint a férfi mentális betegségekkel is küzdött, és hajléktalanként élt.