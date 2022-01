Külföld, Zsidóbűnözés :: 2022. január 26. 16:34 ::

Sírja mellett égették el egy parázna izraeli író könyveit

Hájjim Walder, egy népszerű izraeli ifjúsági regényíró véget vetett életének, miután rendőrségi nyomozás indult az általa elkövetett 22 rendbeli, főként fiatalkorú leányok ellen elkövetett szexuális bűncselekmény felderítésére. Az ortodox vallásos írónak még halála után sem tudnak megbocsátani, mert tegnap a Petáh-Tikvá városban levő sírja mellett több könyvét is elégették. A könyvégetésről videófelvételt is készítettek az elkövetők, amit közzétettek a közösségi oldalakon - írja az all-world.news és a news.walla.co.il hírportál.



Hájjim Walder, a koszorús író (fotó: Dávid25)

Hájjim Walder (53) ortodox zsidó, mintegy 80 kötetes ifjúsági regényíró, oktatásügyi szakértő egy hónappal ezelőtt vetett véget életének, miután több lány és asszony a Háárec című lapnak felfedte, hogy a köztiszteletben álló férfi szexuálisan bántalmazta őket. Az egyik panaszos a lapnak elmondta, hogy 12 éves volt, amikor Walder megkérdezte tőle: megfogná-e a nemi szervét (mármint Walderét – H. J.).

„Ez nem baj, mert a szívemben van elég hely arra, hogy a feleségem mellett téged is szeresselek”, mondta a férfi a kislánynak.

„Eleinte meg is fogtam neki, ő meg a szoknyám alatt megtapogatott engem”, mondta a lány a Háárecnek, majd a történetet folytatva hozzátette: „13 éves koromban közölte velem: meg kell ünnepelnünk az első menstruációmat, majd egy rámát-gáni szállodában közösült velem”.

A lány azt is elmondta, hogy Walder ezután hetente egyszer, de volt, amikor kétszer is szexuális kapcsolatra kényszerítette. Egy másik, ma már asszony a napilapnak elmondta: 15 éves volt, amikor társadalmi helyzetét kihasználva Walder rendszeresen, több helyen is szeretkezett vele. Walder tagadta, s rágalomnak minősítette az újságban ellene felhozott vádakat.



Hájjim Walder a könyvei egy részével (fotó: Dániél Rácábi)

Csakhogy a fentebb említett két nő kitárulkozását követően egyre több, összesen 22, ma már jórészt asszony jelentkezett, és panaszkodott Hájjim Walderre. A sajtóban megjelent hírek nyomán Walderrel megszakította a munkakapcsolatot a többi között a Kol Háj ortodox rádióállomás és a Játéd Neemán ortodox szemléletű újság. Tekintélyes zsidó vallási bírók pedig megtiltották Walder könyveinek olvasását, míg Smuél Élijáhu c’fáti rabbi elrendelte, hogy távolítsák el az otthonokból és az iskolákból „a sok nő ellen szexuális visszaéléssel gyanúsított ember” könyveit. Pedig a mintegy 80 könyvet író Hájjim Waldnek korábban az izraeli miniszterelnök a Gyermekvédő (szó szerint: Gyermek Pajzsa) kitüntetést is adományozta.



Az író könyveit belerakják a temetői cementhordóba (fotó: Árúc 7)

A rendőrség a Háárecben napvilágot látott panaszok valódiságának kivizsgálására nyomozást indított, de a hatgyermekes családapa Hájjim Waldner nem várta meg a hatósági vizsgálat eredményét, hanem 2021. december 26-án öngyilkos lett. Aznap reggel kiment a Tel-Aviv melletti Petáh-Tikvá város egyik temetőjébe, ahol a 2019-ben, 28 éves korában meghalt fia sírja mellett marokfegyverével agyonlőtte magát.

A könyveit indexre tett Smuél Élijáhu c’fáti rabbi e szavakkal „búcsúzott” Waldnertől:

Fájdalommal értesültünk Hájjim Waldner öngyilkosságáról. Kár, hogy ezt az utat választotta. Fölajánlottuk neki, hogy hozza helyre mindazt, amit elrontott, kérjen bocsánatot az általa bántalmazottaktól, változzon meg, többé ne bántalmazza a nőket. Ebben a nehéz órában a sok bántalmazott mellett állunk, mert az ő életük fontosabb annak az embernek az életénél, aki az öngyilkosságot választotta.



Könyvégetés a temetőben. A kép alján az író síremléke (fotó: Árúc 7)

Tegnap újabb fordulatot vett a Walder-saga, amikor is az öngyilkosságot elkövetett népszerű, ortodox vallásos szellemben alkotó, s főleg gyermekkönyveket író Hájjim Waldner sírja közelében ismeretlenek egy virágöntözéskor használt betongyűrűbe rakták a könyveit, majd benzint locsoltak rá, és meggyújtották. A könyvégetésről az elkövetők videót is készítettek, amelyet a közösségi oldalakon közzétettek

H. J. – Kuruc.info