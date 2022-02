Külföld :: 2022. február 25. 17:07 ::

Az izraeli-ukrán állampolgárságú férfiakat sem engedik már át a határon - a hadseregben találhatják magukat

Náftáli Bennett izraeli miniszterelnök telefonon kitartást kívánt Vologyimir Zelenszkij ukrajnai elnöknek. Az orosz hadsereg különleges rendeltetésű erői már reggel óta Kijev belterületén tevékenykednek. Az izraeli nagykövetség már három nappal ezelőtt Lembergbe költözött, de a diplomaták ott sem érzik magukat biztonságban. Az ukránok a 18-60 év közötti izraeli-ukrán kettős állampolgárságú férfiakat sem engedik át a határon, mert az országban általános mozgósítás van – írja a Jedi’ot Áháronot.



Kétségbeesett kijevi nő - rakétatámadás során megrongálódott házakkal (fotó: AFP)

Náftáli Bennett izraeli miniszterelnök a kora délutáni órákban felhívta telefonon Vologyimir Zelenszkij ukrajnai államelnököt. A Miniszterelnöki Hivatal által kiadott közlemény szerint a két politikus a háború jelenlegi állásáról beszélt. Bennett fölajánlotta, hogy Izrael humanitárius segítséget nyújt Ukrajnának, s egyben tájékoztatta Zelenszkijt az ezen a téren már megtett lépesekről. Az izraeli miniszterelnök kifejezte azon reményét, hogy nemsokára véget érnek a harcok, s egyben kitartást kívánt az elnöknek és Ukrajna népének ezekben a nehéz napokban.



Magyarország felé menekülő család (fotó: Reuters)

A Jedi’ot Áháronot című újságot Kijevből tudósító Ron Ben Jisáj beszámolója szerint az orosz különleges rendeltetésű erők (Szpecnaz GRU) és az Orosz Föderális Biztonsági Szolgálat (FSB) ügynökei Kijevben már a reggeli órákban fölvették a kapcsolatot az Oroszországot támogató ukrajnaiakkal, majd a félelemkeltés szándékával együttesen elkezdtek lövöldözni. Az izraeli tudósító szerint ez a lövöldözés Putyin félelemkeltő stratégiájának részét képezi, amelynek célja a stabilitás megingatása, illetve az ukrán politikai hatalom megdöntése anélkül, hogy az orosz tankok bevonulnának Kijevbe.



Michael Brodsky izraeli nagykövet Lembergben (fotó: Izraeli Külügyminisztérium)

Miközben a magyar nagykövetség minden munkatársa Kijevben maradt, s továbbra is végzik a küldetésükkel kapcsolatos diplomáciai munkájukat, az izraeli külképviselet már három nappal ezelőtt átköltözött a nyugat-ukrajnai Lembergbe. Michael Brodsky izraeli nagykövet Lembergből nyilatkozta: „Lembergben vagyunk, de tudjuk, hogy Ukrajnában nincs olyan hely, amely védelmet nyújtana az orosz támadásokkal szemben.”



Ukrajnai menekülők az ukrán-román határon (fotó: videókép)

Az izraeli nagykövet a Jedi’ot Áháronot tévéjének nyilatkozva elmondta: az Ukrajnában tartózkodó izraeliek fölhívják a nagykövetséget telefonon, s értetlenkedve kérdezik, hogy Izrael miért nem működtet kimenekítő műveletet. Ez egyszerűen nem lehetséges, hogy hagyhattok bennünket itt ebben a helyzetben? – kérdezik. Most már talán sajnálják, hogy nem hagyták el Ukrajnát, amikor erre kértük őket, s amikor még lehetett – mondta Michael Brodsky nagykövet.

Az izraeli nagykövet arról is beszámolt, hogy a háború elől menekülő ukránok hosszú sorokban, órákig várakoznak a lengyel-ukrán és a román-ukrán határon. Az általános mozgósítás miatt a 18-60 év közötti kettős állampolgárságú (tehát izraeli-ukrán) férfiaknak sincs sok esélyük átjutni a határon. Egyre több az olyan kétségbeesett zsidó, akik ott, a határon vagy még az ország belső részein szeretnék kérvényezni az Izraelbe vándorlást. Csakhogy nem tudjuk, hogy egyáltalán elhagyhatják-e most az országot, főleg a 18-60 év közötti férfiak – nyilatkozta Lembergből a határállomásokra is ellátogató izraeli nagykövet.

