Volodimir Zelenszkij hazai pályán, Jeruzsálemben tárgyalna Putyinnal a harcok beszüntetéséről

Volodimir Zelenszkij ukrajnai elnök az orosz hadsereg által körülzárt Kijevből fölkérte Náftáli Bennett izraeli miniszterelnököt, hogy Izrael lássa vendégül a közte és Vlagyimir Putyin közti béketárgyalásokat Jeruzsálemben. Közben Zelenszkij Kijev központjában sétálgatva cáfolta a hírt, miszerint elmenekült az ukrán fővárosból, s egyben megerősítette: az ukránok nem teszik le a fegyvert. Izrael csak óvatosan meri bírálni és elítélni az Ukrajnát megtámadó Oroszországot – írja a Jedi’ot Áháronot.



Volodimir Zelenszkij, Náftáli Bennett és Vlagyimir Putyin (fotó: Reuters, Izraeli Kormányzati Sajtóiroda, AFP)

Volodimir-Vlagyimir tárgyalás Jeruzsálemben?

Izraeli hírportálok már tegnap este arról adtak hírt, hogy Volodimir Zelenszkij ukrajnai elnök Jeruzsálemben tárgyalna Vlagyimir Putyinnal az ukrán-orosz háború beszüntetéséről. Korábban ugyanis elvben mindkét fél beleegyezett a tárgyalások semleges helyen történő megtartásába, ám a szóba került Varsót Putyin, míg Minszket Zelenszkij nem tartotta megfelelő helyszínnek. Ez után érkezett a hír, hogy az ukrán elnök Jeruzsálemet tartaná a legmegfelelőbb tárgyalási helyszínnek, illetve a békegalamb Náftáli Bennett izraeli elnököt a legalkalmasabb közvetítőnek.



Volodimir Zelenszkij Kijev belvárosában: „Itt vagyok. Nem tesszük le a fegyvert” (fotó: Twitter)

Nem sokkal ezelőtt az izraeli hírportálok már azt közölték, hogy az orosz hadsereg által körülzárt Kijevben tartózkodó Volodimir Zelenszkij most már egyenesen Náftáli Bennett izraeli kormányfőt kéri föl a békeközvetítői szerep betöltésére, azaz a harcok beszüntetésére irányuló tárgyalások vendégül látására és levezetésére. Hogy miért pont a „béke honát”, Jeruzsálemet, azt Zelenszkij így fogalmazta meg: „Hiszem, hogy Izrael az egyetlen olyan demokratikus állam, amelynek egyaránt jó kapcsolatai vannak Oroszországgal és Ukrajnával, ezért lehet számítani a segítségére”.

Itt vagyok, csapataink harcban állnak

Közben Volodimir Zelenszkij kivonult az utcára, s Kijev oroszok által még nem megszállt központi városrészében sétálva beszédet intézett az ukrán néphez. A Twitteren is közvetített beszédben Zelenszkij cáfolta azokat a híreszteléseket, melyek szerint ő és családja elmenekült volna Kijevből, sőt egész Ukrajnából. „Figyeljenek ide, itt vagyok. Nem tesszük le a fegyvert. Megvédjük az országunkat, mert a mi fegyverünk az igazság” – mondta Zelenszkij.

Ukrajna Lukasenkát nem tartja legitim vezetőnek

Jevgen Kornijcsuk, Ukrajna Izraelben akkreditált nagykövete ma éjszaka először a CNN-nel közölte: Volodimir Zelenszkij felkérte Náftáli Bennett izraeli kormányfőt, hogy segítsen összehozni, s lássa vendégül a közte és Vlagyimir Putyin közti fegyverszüneti megállapodásra vonatkozó tárgyalást. Az ukrán nagykövet magyarázatként azt is elmondta, hogy Zelenszkij szerint Izrael az egyetlen demokratikus ország, amelynek jó kapcsolatai vannak úgy Ukrajnával mind Oroszországgal. Kornijcsuk nagykövet szerint sokkal előnyösebb lenne megtartani a megbeszéléseket Jeruzsálemben, mint Minszkben, Oroszország szövetségesének, Fehéroroszország fővárosában. S ezen kívül Ukrajna nem tartja legitim vezetőnek Lukasenka fehérorosz elnököt.



Jevgen Kornijcsuk, Ukrajna izraeli nagykövete (fotó: Moti Kimchi)

Az ukrán diplomata elmondta: Izraelben egyelőre gondolkodnak azon, hogy elfogadják-e a fölkérést békeközvetítői szerepre. „Az izraeliek nem mondtak igent, de nem is utasították el a fölkérést, egyelőre gondolkodnak a válaszon. S az, hogy nem utasították el a fölkérést, jó jelnek számít”, mondta Kornijcsuk ukrán nagykövet a CNN-nek.

Izrael csak szőr mentén bírálja Oroszországot

Közben Izrael Washington kérése ellenére sem támogatta ma éjjel az ENSZ Biztonsági Tanácsa határozatát, amely Moszkvát a katonai támadás azonnali leállítására szólítja föl Ukrajnában. Igaz, mindez csak jelképes állásfoglalás, mert Izraelnek nincs szavazati joga a Biztonsági Tanácsban, de Washington mégis arra kérte az összes ENSZ-tagállamot, hogy legalább elvben támogassák a határozatot, s a kérésnek 80 tagállam eleget is tett. „Megmondtuk a szövetségeseinknek, hogy amint az Jáír Lápíd izraeli külügyminiszter állásfoglalásából is egyértelműen kiderül, Izrael ellenzi az orosz katonai föllépést. Csakhogy a mi kezünket több kényszerítő körülmény is megköti, s ezt az amerikaiak is jól tudják” – nyilatkozta a Jedi’ot Áháronotnak az Izraeli Külügyminisztérium egy magát megnevezni nem kívánó tisztségviselője.



Volodimir Zelenszkij (fotó: Nemes János)

Moszkva szemet huny Szíriában az izraeli bombázgatások fölött

Izrael most az üllő és a kalapács közé került: Amerika azt követeli tőle, hogy sokkal erélyesebben ítélje el Oroszország agresszív katonai tevékenységét Ukrajnában, de közben nekünk vigyázni kell arra, nehogy magunkra haragítsuk Oroszországot. Erre az óvatosságra főleg azért van szükség, mert „közös határunk” van a Szíriában katonai tevékenységet folytató Moszkvával, amely az időnkénti hullámvölgyek ellenére már évek óta megengedi a szabad tevékenységet az izraeli hadseregnek Szíriában. Továbbá nekünk az Oroszországban élő hatalmas létszámú zsidó közösség sorsát is szem előtt kell tartanunk – írja az ENSZ BT ma éjszakai határozatával kapcsolatos izraeli álláspont magyarázataként a Jedi’ot Áháronot.

