A szultán azonnali általános tűzszünet kihirdetésére szólította fel Putyint

A török elnök felszólította orosz hivatali kollégáját, hogy "azonnal hirdessen ki egy általános tűzszünetet" Ukrajnában - közölte vasárnap az ankarai elnöki hivatal.

Recep Tayyip Erdogan egy órán át beszélt Vlagyimir Putyinnal telefonon.

Március 11-e és 13-a között lesz a dél-törökországi Antalyában egy diplomáciai fórum, amelyre hivatalos Szergej Lavrov orosz külügyminiszter, de Ankara azt reméli, hogy elmegy az eseményre az ukrán külügyminiszter is, és így találkozhatna az egymással háborúban álló két ország diplomáciai vezetője - magyarázta az AFP hírügynökség.

"Egy azonnali tűzszünet lehetővé tenné a politikai megoldás megtalálását és a humanitárius aggályok eloszlatását" - mondta Erdogan Putyinnak, hozzátéve, hogy szerinte azonnal humanitárius folyosókat kell nyitni Ukrajnában. "Nyissunk együtt ablakot a békére! Ankara mindenféle módon kész hozzájárulni a kérdés békés megoldásához" - mondta.

A NATO-tag Törökország is elfogadhatatlannak nevezte, hogy Oroszország megtámadta Ukrajnát, de van közös tengeri határa Oroszországgal, és gazdaságilag erősen függ tőle, ezért igyekszik megőrizni kapcsolatait vele, és nem vezetett be szankciókat ellene. De Ankarának Kijevvel is jó kapcsolata van. Erdogan már többször felajánlotta, hogy közvetít a két fél között hónapok óta húzódó súlyos konfliktusuk alatt.

