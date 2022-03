Kedd délután újabb szankciókat jelentett be Joe Biden amerikai elnök, melyek a várakozásoknak megfelelően az orosz energiaszektorra, az olaj és a földgáz importjára vonatkoznak.

Az elnök tájékoztatása szerint a döntés értelmében az Egyesült Államok nem importál többet olajat, földgázt és egyéb más energiahordozókat Oroszországból.

Biden elmondta, hogy továbbra is teljes az egység, a a szövetségeseikkel együttműködésben hozták meg ezt a döntést, de tisztában van azzal, hogy sok európai ország nem engedheti meg magának azt, hogy hozzájuk hasonlóan teljesen megszabaduljon az orosz olajtól. Éppen ezért a tervek között van az is, hogy hosszú távú stratégiát dolgozzanak ki arra, hogy hogyan lehetne segíteni ezeknek az országoknak az energiaigényük kielégítésében. Az elnök azt is hozzátette, hogy a szankciók nem csak az oroszokra vannak hatással, és arra figyelmeztetett, hogy tovább nőhet az üzemanyag ára az országban.

Happening Now: President Biden announces actions to continue to hold Russia accountable for its unprovoked and unjustified war on Ukraine. https://t.co/4u9QCdMJur

Az amerikai döntéssel nagyjából egy időben Nagy-Britannia is bejelentette, hogy 2022 végére teljesen megszabadul az oroszoktól importált olajtól. Ezt Kwasi Kwarteng "brit" üzleti, energiaügyi és iparstratégiai államtitkár (akinek a szülei még Ghánában falták a banánt) közölte kedd délután Twitteren, ahol azt írta, a kilenc hónapos türelmi idő bőven elegendő kell hogy legyen a brit cégeknek arra, hogy helyettesítsék a brit olajkereslet 8 százalékát kitevő orosz olajat.

Hozzátette, hogy a cél az, hogy az ügyfeleik ne érezzenek semmit az egészből, ennek érdekében pedig a kormány külön munkacsoportot hoz létre, hogy könnyebbé tegyék az átállást.

A miniszter arról is írt, hogy Nagy-Britannia maga is komoly olajtermelőnek számít, és számottevő tartalékkal is rendelkeznek, az orosz olajon túl pedig az import döntő része olyan megbízható országokból érkezik, mint az Egyesült Államok, Hollandia és a Perzsa-öböl országai, a jövőben pedig tőlük terveznek még többet vásárolni. Kwarteng hozzátette, hogy a piac már egyébként is fázik az orosz olajtól, a piacra dobott készlet közel 70 százalékát nem veszi meg senki. A földgázra áttérve annyit mondott, hogy jelenleg több opció is van az asztalon arról, hogy Nagy-Britannia ennek importját is teljesen beszüntesse.

Businesses should use this year to ensure a smooth transition so that consumers will not be affected.



The government will also work with companies through a new Taskforce on Oil to support them to make use of this period in finding alternative supplies.



(2/4)