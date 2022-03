Külföld :: 2022. március 21. 19:47 ::

"Az amerikai sajtó szorosan összezárva védte Joe Biden fiát"

Glenn Greenwald amerikai újságíró a hétvégén Twitter-üzeneteiben élesen bírálta a "független" amerikai sajtó nagyvállalatait, amiért vállvetve és szorosan összezárva védték Joe Biden amerikai elnököt és fiát, Hunter Bident, különösen a 2020-as amerikai elnökválasztási kampány idején - jelentette a The Daily Wire című portál a hétvégén.



Hunter Biden (fotók: NY Post)

A jobboldali amerikai hírportál online cikkében Greenwald részletesen beszámolt arról, hogyan játszottak össze az amerikai kormányzati tisztségviselők és a sajtóorgánumok, hogy megvédjék Joe Biden amerikai elnök sokat támadott fiát, Hunter Bident, különösen a 2020-as amerikai elnökválasztási kampány idején.

Hunter Bidennek több - elsősorban Ukrajnában és Kínában bonyolított - üzleti ügye volt. A bírálatok szerint apja, a korábban Barack Obama kormányában alelnöki tisztséget betöltő Joe Biden nevének köszönhetően jutott a jövedelmező üzleti szerződésekhez. A fősodratúnak mondott média azonban nem adott hírt ezekről az információkról, sőt, elhallgatta őket.

Az ügyletek felidézésére az adott okot, hogy - még csütörtökön - a The New York Times című lap elismerte, hogy a két évvel ezelőtt számítógép-javítóhoz került és ott felejtett laptop valóban Hunter Bidené volt. Korábban ezt tagadták. A számítógép adatbázisából, főként az elektronikus levelekből ugyanis kiderültek Biden fiának üzleti ügyei.

A The New York Times beismerése lavinát indított el az amerikai sajtóban, és Donald Trump volt elnök is közleményt tett közzé.

Nyilatkozatában Trump úgy fogalmazott: "a The New York Times épp most ismerte be, hogy részt vett a [2020-as] amerikai elnökválasztás elcsalásában, hogy Joe Bidennek kedvezzen".

Donald Trump a közleményében felhívta a figyelmet a jobboldali New York Post vitriolos szerkesztőségi cikkére is, amelyben a lap bírálta a The New York Timest, mert elhallgatta a vitatott ügyeket, figyelmen kívül hagyta a New York Post korábbi, Bidennel kapcsolatos cikkét. A Times ehelyett demokrata párti politikusok nyilatkozatait tette közzé, amelyek kétségbe vonták a Hunter Bidenről szóló cikk szavahihetőségét, és teret adott demokrata párti politikusoknak és hírszerzési "szakértőknek", akik "orosz dezinformációnak" nevezték a cikkben foglaltakat.

A Breitbart News című, a republikánusokhoz közelálló lap rámutatott arra is, hogy 2020 októberében az amerikai technológiai óriásvállalatok (Big Tech) is cenzúrázták az oknyomozó riportot. A Facebook szintén betiltotta a cikk részleteinek vagy egészének a közzétételét az oldalán. A 2020-as elnökválasztási kampányban egyébként egyedül a New York Post írt Hunter Biden üzleti ügyeiről.

Az egyébként zsidónak született, de a judaizmusból nem kérő Glenn Greenwald az oknyomozó cikksorozatairól vált világszerte ismertté. 2014-ben például a The Guardian című brit lap az ő - az amerikai és a brit globális titkosszolgálati megfigyelési programról írt - riportjáért is kapta a Pulitzer-díjat.

(MTI nyomán)