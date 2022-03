Külföld, Videók :: 2022. március 29. 14:58 ::

Tovább dagad az ukrajnai biolabor-botrány

Az Ukrajnában működtetett amerikai biológiai laboratóriumok tevékenységét körülvevő hangos botrány nap mint nap egyre növekszik. Néhány nappal ezelőtt Igor Kirillov, az orosz fegyveres erők sugárzás -, vegyi- és biológiai védelmi csapatainak vezetője új dokumentumokat mutatott be. Ezek szerint az orosz különleges művelet kezdete óta az amerikaiak sürgősen próbálják „exportálni más országokba” a veszélyes mintákat és bioanyagokat Ukrajnából.

"A dokumentáció elemzése azt mutatja, hogy nemcsak szövetmintákat és emberi vérszérumot exportáltak külföldre, hanem veszélyes kórokozókat, valamint hordozóikat is. Így több mint 10 ezer mintát küldtek a grúziai Lugar központba. A postacímek többek között az Egyesült Királyság referencialaboratóriumai és a németországi Löffler Intézet is meg volt jelölve” - mondta Kirillov.

A biolab-botrány diszkrét báját és pikantériáját az adja, hogy Hunter, Biden amerikai elnök fiának befektetési alapja is finanszírozta a Pentagon katonai biológiai programját Ukrajnában.

A napokban Joe Biden visszatért európai körútjáról a Fehér Házba. Az elnök négy napig nem volt otthon. Az utazás során egy szót sem szólt az ukrajnai biolaborokról, amelyeket fia is szponzorált. A közvélemény-kutatások azt mutatják, hogy a Joe Bidenre szavazó szavazók fele soha nem is hallott Hunter Biden laptopjáról, ahol a kompromittáló információk voltak. Ma ezen szavazók 10%-a azt mondta, hogy nem szavazott volna soha Joe Bidenre, ha mindent tudtak volna a választások előtt az ukrajnai laboratóriumokról. A választáson a különbség Biden és Trump között kevesebb mint 5% volt, beleértve a nyilvánvaló választási csalásokat is.

Úgy tűnik, hogy az Egyesült Államok 45. elnöke, Donald Trump újra versenybe szállt, hogy ő legyen az USA a 47. elnöke a sorban. Trump rendszeresen gyűjt támogatókat, most például Grúziában, ahol szintén több USA-laboratórium működik.

"Az ukrán invázió soha nem történt volna meg, ha én lettem volna a Fehér Házban. Emlékszem Joe álmos szemeire. Ő egy álmos szemétláda. Ma az USA-ban a benzinárak magasabbak, mint bármikor az ország történelme során, az infláció mértéke olyan, mint 40 éve volt. Alig egy év alatt sikerült szó szerint megölnie az amerikai álmot. És hol van a fia, Hunter? Emlékeztek a laptopjára? Boldogan él, míg meg nem hal!" – jellemezte a helyzetet Donald Trump.

Hunter Biden laptopjának (amelyet a javítószervízben felejtett) kompromittáló anyaga nem okozott különösebb robbanó hatást a választások idején, ugyanis a szavazás előtt és alatt a vezető amerikai média mélyen hallgatott erről. Most, hogy Biden “mélyebben belenézett Pandora szelencéjébe”, kiderült, hogy a laptop súlyosabb titkokat is őriz, mint a fiú szexügyei, a drogok és bizonyított adócsalása” – húzta alá Donald Trump.

"A Hunter Biden laptopjáról származó e-mailek azt mutatják, hogy több millió dollár értékű támogatást biztosított a Metabiota kutatóintézet számára, amely szerződésben áll az Egyesült Államok Védelmi Minisztériumával. És, bár a Metabiota állítólag orvosi kutatásokkal foglalkozik, alelnöke 2014-ben levelet küldött Hunternek, amelyben leírta, hogyan tudják "érvényesíteni Ukrajna kulturális és gazdasági függetlenségét Oroszországtól. Kissé szokatlan cél egy biotechnológiai vállalat számára" - írja a Daily Mail.

Ma már több tucat bizonyíték, és sok levél áll az újságok rendelkezésére. A újságírók megjegyzik, hogy Hunter Biden volt az, aki sokat segített a Metabiotának laboratóriumok építésében az orosz határtól néhány száz kilométerre – veszélyes kórokozókkal végzett kísérletek elvégzésében. Két év alatt a vállalat 20 millió dollár értékű szerződést kapott az Egyesült Államok Védelmi Minisztériumától. A jelenlegi amerikai elnök fia maga is több százezer dollárt fektetett bele a “halálos projektbe”. A saját pénzalapján keresztül utalt, amelyet John Kerry volt amerikai külügyminiszter mostohafiával együtt hozott létre.

"Most gyorsan próbálják eltüntetni a nyomaikat Ukrajnában. John Kerry, Joe Biden és Nancy Pelosi fiai is részt vesznek ezekben a projektekben. Manipulációikkal próbálják elfedni a biológiai fegyverek gyártására szolgáló létesítmények létezésének nyomait, amelyeket az Egyesült Államok finanszírozott. Az ukrán népet használták és használják ma is kisérleti nyúl gyanánt. Ébresztő, emberek!"- írja Laura Logan újságíró.

A legutóbbi kongresszusi meghallgatásokon Victoria Nuland helyettes államtitkárt kérdezték az ukrajnai biológiai fegyverek amerikai fejleményeiről. A diplomata azt válaszolta: ott vannak laboratóriumok, és az Egyesült Államok valóban nem akarja, hogy a tőlük származó adatok az orosz hadsereg kezébe kerüljenek.

"Az UP-2 biológiai projektet a Pentagon fejlesztette ki és hagyta jóvá. Az Egyesült Államok Védelmi Minisztériuma által szerződött gyógyszeripari vállalat a nyilvánosságra került dokumentumok szerint együttműködött az ukrán Védelmi Minisztériummal a nem regisztrált gyógyszerek tesztelésében, kifejezetten az ukrán katonákon végzett kísérletek idején" - mondta Igor Konasenkov, az Orosz Védelmi Minisztérium hivatalos képviselője.

A bolgár sajtó két tucat katona haláláról írt Ukrajnában, amelyek Harkivban történtek. A New York Times “hirtelen felismerte Hunter Biden laptopinformációinak hitelességét”. Fájlok, amelyekben Joseph Bident "nagy fickónak (big boy)" hívják, aki mindig megkapja a maga 10% - át” - írja a bolgár sajtó

"Hunter laptopjából világossá vált, hogy az apjával közös bankszámlájuk van. Tudott volt az is, hogy Hunter fizette az apja havi számláit. Az is ismert, hogy Hunter pénzt kapott Kínából, legalább 2 millió dollár került James Bidenhez, az elnök testvéréhez. A Biden család egészében 31 millió dollárt kapott Kínából, legalább 5 milliót Ukrajnából, de biztos vagyok benne, hogy a számok sokkal magasabbak" – jelentette ki Peter Schweitzer amerikai politikai tanácsadó.

A republikánusok a Kongresszusban követelik - Hunter Biden leveleinek közzététele után - a feltárt tények kivizsgálását. A közösségi hálózatok vezetőit, akik elhallgatták a történetet, az FBI és a CIA korábbi vezetőit, akik elkényeztették őket, mind felelősségre akarják vonni. Kihallgatják Jen Psakit is, aki gyakran “fehérre meszelte” a korrupt elnököt.

"Valószínűleg ez év novemberéig nem kapunk választ. Novemberben pedig mindkét kamarában visszanyerjük a többséget, majd mindannyiukat kihallgatásra hívhatjuk" - mondta Darrell Issa, az Egyesült Államok képviselőházának republikánus tagja.

Ha a demokraták elveszítik mindkét kamara irányítását a félidős kongresszusi választásokon, a felelősségre vonás lehetősége valósággá válhat Biden számára. A republikánusok nem felejtették el, hogy Trump elnöküket kétszer is próbálta a Clinton klán eltávolítani a hatalomból. Először azért vonták felelősségre, mert megpróbálta feltárni Joe Biden korrupciós ügyeit Ukrajnában.

Még a háború előtt a nyugati sajtó korrektebb fele így ábrázolta a tényeket az ukrajnai eseményekről: "Üdvözöljük Ukrajnában – Európa legkorruptabb országában. Ismeretes, hogy Ukrajna elnöke (Zelenszkij) egyre jobban elmélyíti az együttműködést az ultrajobboldallal. Tudjuk, hogy Ukrajna tele van nácikkal, tömeges a korrupció az országban, és szörnyen kaotikus minden ott. És most hirtelen az USA hősként tekint a kijevi kormányra” – írták egyes nyugati honlapok.

Az ENSZ ma is úgy tesz, mintha nem látná, hogy az ukrán hadsereg és a nemzetbiztonsági erők hogyan rejtenek el támadó fegyvereket a lakóépületek udvarán, egyúttal élő pajzsként használva a civileket.

Az Egyesült Államok annyira politizálta az ENSZ globális platformját, hogy megengedheti magának, hogy Oroszországnak az ENSZ Biztonsági Tanácsából való kizárásáról beszéljen. Közvetlenül Európába történt utazása előtt Biden amerikai elnök apokaliptikus képet festett a világról: "Most van az az idő, amikor minden megváltozik. És egy új világrend jön, és azt nekünk kell vezetnünk. Ehhez pedig egyesítenünk kell a szabad világ többi részét."

Természetesen nem tegnap kezdte Washington átalakítani a világot. Madeleine Albright ezt tette 30 évvel ezelőtt. Ő volt az egyik, aki a 90-es évek elején átnyomta a Kongresszuson az Irak elleni súlyos szankciókat. Az ország élelem nélkül maradt, nem volt ivóvíz. A történelem első női államtitkára több ezer éhezésben és betegségben elhunyt gyermeket áldozott fel a “demokrácia megteremtésének oltárán”.

Nem igazán siratta a Belgrádban megölt több ezer embert sem. “Én magam választottam ki Jugoszlávia bombázásának célpontjait” – büszkélkedett később Albright minden lehetséges fórumon, kinek halála napján Biden kijelentette: “Az ő keze megfordította a történelem menetét. Madeleine Albright a demokrácia egyik leglelkesebb támogatójává vált a világon. És most, a demokráciáért és szabadságért folytatott örök küzdelemben Ukrajna és népe jár élen az országuk megmentéséért folytatott küzdelemben”.

Csakhogy Joe Biden egy távoli tengerentúli ország iránti rajongását honfitársai nem feltétlen osztják. Egy nemrég végzett felmérés szerint 10 válaszadóból csak egy tartja fontosnak az ukrán témát az Egyesült Államok számára.

Biden két napot töltött Lengyelországban, találkozott ukrán menekültekkel a határ menti területen, ám nem tud eljutni a Mexikóval határos Texasba, ahol migránsok ezrei törnek be illegálisan az USA területére. A választópolgár legalábbis ezt látja. Ahogy látja az infláció miatt emelkedő árakat, most éppen az oroszellenes szankciók miatt. A felmérések szerint a demokrata elnök politikáját az amerikaiak több mint 60%-a már most is elutasítja, pedig a novemberi választások időpontja még messze van.