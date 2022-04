Külföld :: 2022. április 13. 18:28 ::

A vártnál gyengébben teljesít a német gazdaság a vezető kutatóintézetek szerint

A vártnál jóval gyengébben teljesít a német gazdaság az idén az orosz-ukrán háború várható hatásai miatt a vezető német gazdaságkutató intézetek szerdán Berlinben bemutatott közös előrejelzése szerint.

Németország hazai összterméke (GDP) a tavaly őszi - háború előtti utolsó -, 4,8 százalékos növekedést valószínűsítő számítások helyett csupán 2,7 százalékkal nőhet az idén, vagyis a háború miatt jelentősen lassul az Európai Unió legnagyobb gazdasága.

A német gazdaság nehezített pályán mozog, és évtizedek óta a legmagasabb inflációval néz szembe - emelték ki a kutatási jelentésben, amely szerint ugyan folytatódik a kilábalás a koronavírus-járvány miatti válságból, de csökken az ütem. A kilátások viszont kevésbé borúsak, 2023-ban már 3,1 százalékkal növekedhet a német GDP - tették hozzá.

A német gazdaság számára fontos oroszországi gázszállításokkal kapcsolatos nagyfokú bizonytalanság miatt az intézetek tavaszi jelentésükben két lehetséges pályát is felvázoltak. A kedvezőbb - alapforgatókönyvnek nevezett - fejlődési utat akkor járhatja be a német gazdaság, ha nem áll le az orosz földgázimport, és a háború miatti egyéb gazdasági intézkedések nem korlátozzák még erősebben a mozgásteret. Erre az esetre vonatkozik a 2022-re 2,7 százalékos, 2023-ra 3,1 százalékos növekedésről szóló előrejelzés. A helyzet súlyosságát jelzi, hogy az alapforgatókönyv is 6,1 százalékos - negyven éve a legmagasabb - inflációval számol 2022-re, 2023-ra pedig 2,8 százalékkal, amely még mindig jóval meghaladja az ország újraegyesítése óta eltelt időszak átlagát. A munkanélküliség az idén és jövőre is 5 százalék lehet, ez javulás a 2021-es 5,7 százalékhoz képest.

Az úgynevezett alternatív forgatókönyv a német földgázfelhasználás 55 százalékát biztosító orosz import leállításával számol. Ebben az esetben a GDP az idén csupán 1,9 százalékkal, jövőre 2,2 százalékkal növekedne. Az infláció a második világháború utáni német történelemben a legmagasabbra, 7,3 százalékra emelkedne az idén, és 5 százalék lehetne jövőre. A munkanélküliségi ráta az idén 5,2 százalék, jövőre 6 százalék lenne az alternatív forgatókönyv szerint.

A jelentésben kiemelték, hogy az orosz földgázimport leállítása két év alatt 220 milliárd eurós veszteséget okozna a német gazdaságnak. Ez az éves gazdasági teljesítmény több mint 6,5 százalékának felel meg.

Az előrejelzést évente kétszer, tavasszal és ősszel készítik el. A munkában ezúttal a berlini DIW, a müncheni ifo, az esseni RWI, a kieli IfW és a Halléban működő IWH elemzői vettek részt. A szövetségi kormány az intézetek közös előrejelzése alapján készíti el saját prognózisát, amelyet április második felében mutatnak be.

(MTI)