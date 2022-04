Külföld, Zsidóbűnözés :: 2022. április 16. 16:36 ::

Moszkva: Izrael az ukrajnai háborút kihasználva kívánja elterelni a figyelmet a palesztin területek megszállásáról

Az Orosz Külügyminisztérium megkésve ugyan, de reagált Jáír Lápíd izraeli külügyminiszternek a Moszkvát háborús bűncselekmények elkövetésével vádoló megnyilatkozására. A név nélkül kiadott közleményben az orosz külügy azzal vádolja Izraelt, hogy az ukrajnai helyzetet cinikusan kihasználva kívánja elterelni a világ közvéleményének figyelmét az elhúzódó izraeli-palesztin viszály megoldatlanságáról, a Gázai övezet blokádjáról és a megszállt palesztin területek fokozatos bekebelezéséről – írja a Válláh!Hádásot hírportál.

Mint ismert, az ENSZ közgyűlésén megejtett szavazás eredményeként az Ukrajna ellen indított háború miatt felfüggesztették Oroszország tagságát a világszervezet Emberi Jogi Tanácsában. Moszkva azonban még a szavazás előtt bejelentette, hogy lemond a tagságáról. Izrael másokkal együtt megszavazta Oroszország tagságának felfüggesztését, majd ezt követően Jáír Lápíd izraeli külügyminiszter a külügyminisztérium által közzétett videoközleményben Ukrajna megtámadása miatt elítélte, s egyenesen háborús bűnök elkövetésével vádolta az orosz hadsereget. Erre a külügyminiszteri megnyilatkozásra bár kissé megkésve, de tegnap reagált az Orosz Külügyminisztérium.



Jáír Lápíd izraeli külügyminiszter (fotó: Flash 90)

Egyébként az orosz tagság felfüggesztését eredményező szavazás pikantériája az, hogy Izrael is igennel szavazott, holott az ENSZ Emberi Jogok Tanácsa rendszeresen elítéli a zsidó államot a megszállt palesztin és szíriai területeken elkövetett tetteiért. Jáír Lápid izraeli külügyminiszter is tudatában volt a pikantériának, ezért aztán szükségesnek tartotta megmagyarázni a bizonyítványt:

A mai szavazás nem változtatta meg az Emberi Jogok Tanácsával szembeni álláspontunkat, mert ez egy alapvetően szélsőséges, erkölcsileg romlott, Izrael-ellenes testület, amely létrejötte óta az emberi jogokat leginkább megsértő országok politikai eszköze, s a többi között az Izrael-ellenes támadások fóruma.

Az Orosz Külügyminisztérium tegnap kiadott közleményében azzal vádolja Izraelt, hogy az orosz-ukrán háborút kihasználva igyekszik elterelni a világ figyelmét Ciszjordánia megszállásáról és a Gázai övezet immár 15 éve tartó izraeli szárazföldi, tengeri és légi blokádjáról. A közlemény hangsúlyozza: Moszkva antiorosz támadásként értékeli Jáír Lápíd izraeli külügyminiszternek az ENSZ-közgyűlés Oroszország elleni határozata után elhangzott elítélő és háborús bűncselekmények elkövetésével vádoló megnyilatkozását. Oroszország sajnálattal vette tudomásul, s egyben elutasítja az izraeli vádakat.

„Cinikus kísérlet tanúi lehetünk annak, hogy az ukrajnai helyzetet kihasználva Izrael igyekszik elterelni a nemzetközi közösség figyelmét az egyik legfontosabb és eddig megoldást nem nyert, elhúzódó viszályról – az izraeli-palesztin viszályról” – áll az Orosz Külügyminisztérium közleményében, amely így folytatódik: „Az izraeli kormány folytatja a nemzetközi törvényekkel ellentétes megszállást és a palesztin területek fokozatos bekebelezését. A megszállt Ciszjordániában 2,5 millió palesztin él szétszórt, egymástól és a külvilágtól elszigetelt, beékelt területeken (A folyamatosan létesített zsidó települések „jóvoltából” – H. J.) – olvasható az orosz külügyi közleményben.



Gázai életkép egy kiadós izraeli terrorbombázás után (kép: Reuters)

Meg nem nevezett vezető izraeli politikusra hivatkozva a hírt közlő izraeli hírportál megjegyzi, hogy az oroszok név nélkül adták ki a közleményt, s nem pedig, például Szergej Lavrov külügyminiszter vagy Andrej Rudenko külügyminiszter-helyettes nevében. A hírportál azt is figyelemre méltónak tartja, hogy az Orosz Külügyminisztérium közleményében csak a palesztinokról van szó, miközben egyáltalán nem említi Szíriát (Pedig említhette volna Szíriát is, amelynek légterében Izrael büntetlenül garázdálkodik az orosz hadsereg szemet hunyásának köszönhetően. Meg azt is említhette volna Moszkva, hogy nem csak Ciszjordániában, hanem a nemzetközi törvényeknek fittyet hányva a bekebelezett Golán-fennsíkon is folytatódik az izraeli telepítés – H. J.).

