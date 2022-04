Egy hűtőszekrényre kirakott cetli vezette nyomra a rendőröket abban a vizsgálatban, amelyet egy New Yorkban élő magyar nő meggyilkolásával kapcsolatban indítottak.

– ezt a feljegyzést találták meg a nyomozók az 51 éves nő New York Forest Hills-i, kétmillió dolláros házának konyhájában. A The Daily Beast (DB) információi szerint a New York-i rendőrség a cetli alapján kezdte figyelni az eddigi karbantartót, a 44 éves David Bonolát, akit csütörtökön kora reggel a gyilkosság gyanújával le is tartóztattak.