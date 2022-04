Külföld, Bevándorlóbűnözés :: 2022. április 29. 17:10 ::

Svéd miniszterelnöki beismerés: kudarcba fulladt a migránsok integrációja, elszabadult a bűnözés

Svédország nem volt képes integrálni az elmúlt két évtizedben befogadott bevándorlókat, ami párhuzamos társadalmak kiépüléséhez és csoportos erőszakhoz vezetett – jelentette ki Magdalena Andersson. A svéd miniszterelnök ezért egy sor olyan intézkedést kíván megvalósítani, amivel a kormány hatékonyabban fel tudna lépni a szervezett bűnözéssel szemben.



Fotó: Mikael Sjoberg/Bloomberg

A svéd társadalmat sokkolta az az erőszakhullám, ami április közepén zavargásokba torkollott, a kivezényelt rendőrök közül több mint 100-an sebesültek meg.

Az erőszak azután tört ki, hogy egy iszlámellenes svéd-dán politikus egy tüntetésen felgyújtotta a Koránt, és országszerte tüntetéseket hirdetett, hogy hasonlóan járhasson el több, bevándorlók által uralt lakónegyedben is.

Andersson a svéd politikában szokatlanul őszinte kritikával illette a kialakult helyzetet, mondván, Svédországban a szélsőséges iszlamizmus és a szélsőjobboldal túl nagy teret kapott.

A szegregáció folyamata szabadjára lett engedve Svédországban, így párhuzamos társadalmak épültek ki. Ugyanabban az országban élünk, de teljesen más valóságban – jelentette ki a svéd miniszterelnök.



Fotó: Johan Nilsson/TT News Agency/Reuters

A skandináv államban a Svédországon kívül születettek száma az elmúlt két évtizedben megduplázódott, a migránsok száma elérte a 2 millió főt, vagyis a lakosság ötöde bevándorló hátterű. Andersson pártja, a szociáldemokraták az elmúlt négy évtizedben 28 évet voltak hatalmon, beleértve az elmúlt nyolc évet is.

A svéd kormány most a szociális szféra és a rendőrség együttműködését szeretné fokozni, hogy visszaszorítsák a fiatalkori bűnözést. Olyan eszközöket is javasolt, amelyek biztosítják, hogy a fiatalkorúak a szülők beleegyezése nélkül semmilyen esetben se tudjanak távol maradni az iskolától.

A bevándorlással egyidőben nem volt elégséges az integráció. A társadalom nem elég erős, a rendőrség és a szociális szféra forrásai nem elegendőek – tette hozzá a politikus.

Svédország, ahol még idén parlamenti választást tartanak, szigorított bevándorlási politikáján miután a 2015-ös migrációs válság idején lakosságarányosan több bevándorlók fogadtak be, mint bármely más uniós ország. Mostanra más nyugat-európai uniós tagállamhoz képest szigorúbb bevándorláspolitikát folytatnak a svédek. Utóbbit az is bizonyítja, hogy az Amnesty International többször is bírálta az ország vezetése által hozott szigorításokat. Az NGO szerint az új migrációs politika tovább fékezi az integrációt, és negatívan érinti a migránsok emberi jogait...