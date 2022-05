Külföld :: 2022. május 9. 17:26 ::

Napi negyven likvidálást vártak a kanadai mesterlövésztől, de ő csalódott, és csak kétszer használta a fegyverét

Hazatért Wali, a kanadai mesterlövész, akinek Ukrajnába érkezését hatalmas sajtóvisszhang kísérte. Wali korábban a kanadai reguláris erőkben harcolt Afganisztánban, aztán a kurdokkal az Iszlám Állam ellen, két hónapja érkezett Ukrajnába, hogy az orosz haderő támadása elleni védekezésben segítse az ukrán haderőt, írja a Portfolió.



Fotó: Olivier Jean/La Presse

Wali körül akkora volt a felhajtás, hogy voltak olyan médiumok, amelyek tévesen azt írták: ő adta le azt a rekorder, 3540 méteres mesterlövész-találatot is, melyekkel egy IÁ-harcost likvidáltak, és egyesek arra számítottak, hogy napi (!) 40 orosz katonát fog eltenni láb alól.

Wali tegnap hivatalos Facebook-oldalán bejelentette: hazatért Quebecbe a családjához. Szűkszavú bejegyzéseiben nem beszélt az Ukrajnából való távozás okairól, csak arról, hogy örül, hogy ismét a családjával, kisfiával és feleségével lehet.

Hazatérése okairól a kanadai La Presse részletesebben is beszámol, a lapnak ugyanis beszélt a mesterlövész, amikor hazaért. Bár itt is elsősorban családi okokkal indokolja hazatérését, beszámolója alapján komoly csalódások is érték.

Wali azt mondta a hírlapnak, hogy a Donbasz-régióba küldték, ahol kis híján meghalt, mert két ukrán sorkatona kiment cigarettázni a lőállásból, ahol ő is tartózkodott. Egy orosz harckocsi észrevette az ukránokat, és egy repeszromboló töltettel kis híján az egész rajt likvidálta – Walival együtt.

Arról is beszélt, hogy „elég csalódott” az Ukrajnát segítő külföldi önkéntesekben, akik szerinte rosszul felkészültek voltak. Ő maga egy Norman dandár nevű formációhoz csatlakozott, melyet egy kanadai veterán vezetett, de sok bajtársa rövid időn belül dezertált. Arról is beszélt, hogy a tapasztaltabb, felkészültebb önkénteseket felkarolja az ukrán hírszerzés, a többi külföldi önkéntes viszont nem is nagyon jut ki a frontra sem.

Wali arról is beszél, hogy felszerelési és ellátmányozási problémáik is voltak; volt, hogy civilektől kellett élelmet és üzemanyagot szerezniük.

Ismertette: ő maga összesen kétszer lőtt az egész háború alatt, akkor is inkább figyelmeztető jelleggel. Ahogy fogalmazott, az ukrajnai háború „a gépek háborúja,” arra utalva, hogy a gyalogság likvidálására szakosodott mesterlövészekre itt kevésbé van szükség.

Az ukrán reguláris haderőről úgy beszélt, hogy „extrém bátor emberek,” viszont „sok lehetőséget kihagynak, hogy gyengítsék az ellenséget.” Itt elsősorban a tüzérség és a felderítők rossz koordinációját kifogásolta, amelyen, ha javítana az ukrán haderő, szerinte „mészárlást” tudna okozni az orosz haderő soraiban.

Wali végül arról is beszélt, hogy továbbra is úgy érzi, hogy segítenie kell Ukrajnát, viszont egyelőre a családjával fogja tölteni az időt.