Német alkotmánybíróság: Merkel megsértette az AfD jogait egy 2020-as kijelentésével - de persze most már senkit sem érdekel

Angela Merkel volt német kancellár megsértette az Alternatíva Németországnak (AfD) nevű ellenzéki párt esélyegyenlőséghez fűződő jogát egy 2020 februárjában tett kijelentésével - mondta ki a német szövetségi alkotmánybíróság egy szerdán ismertetett ítéletében.

A több mint fél éve visszavonult politikust a pártjától, a CDU-tól jobbra álló AfD panaszolta be az alkotmánybíróságánál, amiért 2020. február 6-án hivatalos dél-afrikai látogatása során a vendéglátójával, Cyril Ramaphosa államfővel Pretoriában tartott sajtótájékoztatóján megbocsáthatatlannak nevezte a Türingia tartományi parlamentben (Landtag) előző nap lebonyolított kormányfőválasztást.

Az erfurti Landtagban 2020. február 5-én a kormányfőválasztás harmadik fordulójában Thomas Kemmerich, a liberális Szabad Demokrata Párt (FDP) politikusa nyerte el a tisztséget. A parlamenti erőviszonyok alapján világos volt, hogy a titkos szavazáson a CDU és az AfD képviselői is támogatták az FDP-s jelöltet. (Ennyire jobboldali az AfD - a szerk.)

Angela Merkel ezzel kapcsolatban a pretoriai sajtótájékoztató elején a diplomáciai szokásokkal szakítva közölte, hogy tesz egy belpolitikai vonatkozású "előzetes megjegyzést", majd kifejtette: az erfurti Landtagban történtek szakítást jelentenek a számára és az egész CDU számára is alapvető meggyőződéssel, miszerint soha nem szabad az AfD-vel együttműködve többségi támogatást szerezni bármilyen ügyhöz.

Ezért az eljárás "megbocsáthatatlan", eredményét vissza kell fordítani - mondta Angela Merkel, hozzátéve, hogy a türingiai kormányfőválasztás napja "rossz nap volt a demokrácia számára".

Az alkotmánybíróság ítélete szerint Angela Merkel ezzel a hivatalos minőségében, kancellárként tett kijelentésével negatívan minősítette az AfD-t, és így egyoldalúan befolyásolta a politikai pártok közötti versenyt, és megsértette a pártok közötti esélyegyenlőségnek az alaptörvényben rögzített jogát.

A testület azt is kifogásolta, hogy a sajtótájékoztató leiratát közölték a szövetségi kormány honlapján. Az ítélet szerint a közzététel azt jelenti, hogy az alperes olyan erőforrásokat használt fel az AfD-re vonatkozó negatív értékítélet terjesztésére, amelyekkel csak ő rendelkezett, és így ugyancsak megsértette az egyenlő részvétel elvét.

Thomas Kemmerich megválasztása tartományi kormányfőnek a CDU és az AfD támogatásával országos botrányt okozott, amelynek hatására az FDP-s politikus három nap után, 2020. február 8-án közölte, hogy azonnali hatállyal távozik a tisztségből.

Türingiában végül 2020 márciusában sikerült rendezni a kormányválságot. Miniszterelnöknek Bodo Ramelow korábbi kormányfőt választották meg. A Baloldal (Die Linke) politikusa is csak a harmadik fordulóban nyert, amikor már nem abszolút többségre, hanem csak a leadott szavazatok többségére volt szükség a tisztség elnyeréséhez. Az első két fordulóban az AfD frakcióvezetője, Björn Höcke is indult, a harmadikban Bodo Ramelow volt az egyetlen jelölt. A Baloldal kisebbségi kormányt alakított a szociáldemokratákkal (SPD) és Zöldekkel, a CDU külső támogatásával. Ez már rendben volt Merkelnek is.

(MTI nyomán)