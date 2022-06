Külföld :: 2022. június 30. 13:00 ::

Föloszlatták az izraeli parlamentet - az új választást 2022. november 1-jére írták ki

Izraelben föloszlatták a parlamentet (Kneszet), miután a legutóbbi parlamenti választás után összeállt, kényszerből a Közös Arab Lista nevű palesztin pártkoalíciót is magában foglaló kormánykoalíciót a 120 tagú Parlamentben többnyire csak 61 képviselő támogatta, köztük a fajvédő, zsidótelepítő politikusok szemében vörös posztónak számító palesztin képviselők. Azért aztán csak idő kérdése volt, hogy az egyébként büntetőeljárás alá vont, legutóbb ellenzékbe szorult Likud-vezér, Binjámin Netanjáhu volt kormányfő mikor ülhet vissza a miniszterelnöki bársonyszékbe. Az új választás 2022. november 1-jén lesz Izraelben – írja a Má’árív.



Binjámin Netanjáhu, a nagy visszatérő (fotó: Noám Moszkowitz)

Az izraeli parlament plenáris ülése ma délelőtt második és harmadik olvasatban is jóváhagyta föloszlatását. A szavazás előtt a kormánykoalíció a palesztinokat képviselő Közös Arab Lista támogatásával még leszavazta az ellenzéki Likud azon ellenvetését, hogy a választás október 25-én, s ne november 1-jén legyen. Döntés született arról is, hogy a Náftáli Bennett csere-miniszterelnököt a választásig hátralevő időre váltó Jáír Lápíd csere-miniszterelnököt csak szerény külsőségek között iktatják be a hivatalába. Az újvidéki gyökerű, magyargyűlölő Jáír Lápíd (Joszéf Lápíd, az édesapja született a megszállt Újvidéken – H. J.), ma éjféltől lesz hivatalosan is Izrael kormányfője – rövid ideig.



Manszúr Abbász - vörös posztó a zsidó fajvédők szemében (fotó: Noám Moszkowitz)

Binjámin Netanjáhu, az ellenzéki Likud párt elnöke a parlament föloszlatásáról megejtett szavazás előtti fölszólalásában az ukrajnai háború által Izraelben is kiváltott következményéről, az inflációról és a szédületes iramú áremelkedésről, illetve a lehetőleg általa vezetett új kormányról szólva kijelentette: minden idők legnagyobb áremelkedését és inflációját éljük. Az alapvető megélhetési cikkek árának állandó emelkedése mindannyiunk zsebére megy. Az üzemanyag ma reggel ismét drágult. A felvett hitelek, az élelmiszerek és a villamos áram ára úgyszintén emelkedik. Ez a kormány nem kezeli megfelelően az lakosságot sújtó inflációt – jelentette ki a Likud vezére, majd azt is kifejtette, hogy szerinte miért működésképtelen a Bennett-kormány:

Ez a vége annak, ha a fake-jobb (sic!) kormányalakítási céllal összeáll a Muszlim Testvérekkel és a Közös Arab Listával vegyített szélsőballal. Éppen ezért van szükség az új parlamenti választások kiírására. De vajon a választások után ismét Lápíd bukdácsoló kormánya kerül majd hatalomra, amely újra a Muszlim Testvérektől, a Közös Arab Listától, a terror támogatóitól függ majd? Vagy pedig az én vezetésemmel megalakul egy széles és szilárd alapokon nyugvó kormány, amely Izraelnek visszaadja a nemzeti büszkeséget, az erőt és a reményt?



Jáír Lápíd - éjféltől pünkösdi király (fotó: Olivia Pitosi)

Binjámin Netanjáhu előtt fölszólalt a most leköszönő kormánykoalícióban résztvevő Közös Arab Lista elnöke, Manszúr ’Abbász, aki elöljáróban elmondta:

Izrael történetében első ízben volt egy arab párt egyben kormánykoalíciós párt is. Ez a koalíciós partnerség jelentette az erkölcsi és a politikai alternatívát, s bebizonyítottuk, hogy mindez lehetséges, lehet együtt dolgozni. Manapság megvan a társadalomban a toleráns közbeszéd, amely igyekszik reményt adni minden izraeli polgárnak, arabnak és zsidónak egyaránt. Hiszem és remélem: a választók az új választásokon újra felruházzák majd mandátummal ezt a koalíciót, s azt az utat, amelyet jártunk azért, hogy együtt folytathassuk, valósíthassuk meg a társadalmi küldetésünket, különösen az arab közösségen belül. Éppen csak elkezdtük a munkánkat.

H. J. – Kuruc.info