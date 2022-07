Külföld :: 2022. július 16. 19:12 ::

Zelenszkijt büntetéssel fenyegetik, mert a legerkölcsösebb nyelv mellett megszólalt másikon is

Az ukrán elnök hamarosan tetemes pénzbírságot kaphat – figyelmezetett a nyelvvédelemért felelős állami biztos, Tarasz Kremin, írja az Ukranews nyomán az Új Szó.

Kremin szerint Zelenszkij törvényt szegett, amikor az ukrán nyelvtől eltérően beszélt, az angol mellett például a németet és az oroszt is használta – ezért akár 12 ezer ukrán hrivnyára is büntethetik. (Az ukránok zsidó elnökének az orosz az anyanyelve – a szerk.)



Fotó: Emin Sansar / Getty Images

A tisztviselők állami nyelvhasználatának ellenőrzésére március 1. és június 30. között került sor. Az ellenőrök a televíziós közvetítésekre, a központi végrehajtó hatalmi szervek, a helyi önkormányzati szervek, a katonai közigazgatás hivatalos honlapjaira, valamint az olyan platformokra összpontosítottak, mint a YouTube, a Facebook és a Telegram.

Eddig még senkit sem büntettek meg azért, mert az ukránon kívül más nyelven is szólt nyilvánosan, azonban elképzelhető, hogy Zelenszkijjel precedenst teremthetnek. (Ez még az ukránoktól és ukrajnai zsidóktól is nagy baromság lenne, de egyes törvényeik is olyanok... – a szerk.)