Legalább három ember meghalt, és 15 megsebesült az ukrajnai Dnyipro városát ért rakétacsapásban.

A BBC most arról számolt be , hogy a támadásban nagy hatótávolságú cirkálórakéták eltaláltak egy űrrakétaüzemet. A dnyiprói Juzsmas üzem műholdakat is épít – az egyiket Elon Musk SpaceX cége indította az űrbe.