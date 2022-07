Felkavaró, brutális videó került elő: a felvételen az látható, hogy orosz katonák megkínoznak egy ukrán hadifoglyot, majd lelövik. Mielőtt meggyilkolják, egy szikével kiherélik.

A felvétel eredetiségét Mikhailo Podoljak, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök tanácsadója is megerősítette Twitteren. Ő azt írta

Azonosítunk, és elkapunk mindőtöket” – szögezte le.

A Ukraine Watch szerint a meggyilkolt katonát ezután egy kötéllel hurcolták végig az utcán. A lap szerint egy Arosanov Vitalij Valerijevics nevű katona lehet az elkövető, aki egyes források szerint a Wagner csoport, mások szerint a csecsen csapatok tagja.

Bellingcat: hitelesnek tűnik

A videó eredetileg orosz Telegram-csatornákon tűnt fel, egyelőre a Guardian és más lapok sem tudták a hitelességét minden kétséget kizáróan megerősíteni, de a Bellingcat oknyomozó újság kutatási vezetője, Aric Toler szerint hitelesnek tűnik a felvétel, amit szerinte az is megerősít, hogy a csonkítást végző orosz katonát az Azovstal gyár ostromakor készült korábbi videón is látható volt, hasonló fekete sapkában és csuklószorítóval. A videót széles körben osztják meg az oroszbarát médiafelületeken és az ukrán közösségi médiában is. Az Amnesty International Közép-Ázsiáért és Kelet-Európáért felelős igazgatója szerint ez egy újabb példa arra, hogy az orosz erők miként hagyják teljesen figyelmen kívül az emberi életet és méltóságot az Ukrajnában zajló harcok során.