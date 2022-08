A The Guardian biztonságpolitikai szerkesztője, Dan Sabbagh pénteken élőben tweetelt egy „nyugati hivatalos” belső katonai tájékoztatóra, és azt mondta, hogy a megszállt Krímben lévő Szakij légibázis elleni múlt heti ukrán támadás harcképtelenné tette Oroszország fekete-tengeri légierejének több mint felét - írja az Index.

Hozzátette, hogy a tájékoztatón az is elhangzott:

Western official: raid on Saky airbase knocked out "more than half" of Russia's combat naval aviation in Black Sea. Such raids for good for Ukrainian morale but overall "combat stasis" remains