Külföld :: 2022. augusztus 20. 19:49 ::

A dán Konzervatív Néppárt elnöke is bejelentkezett a kormányfőségért: vigyázna Dánia értékeire és az identitásukra

Søren Pape Poulsen, a Konzervatív Néppárt elnöke a közösségi oldalán jelentette be, elindul a választásokon.

Jövő nyáron tartanak parlamenti választásokat Dániában, annak rendje, s módja szerint sorra jelentkeznek be azok a politikusok, akik elindulnak a miniszterelnöki székért. Így tett Søren Pape Poulsen, a Konzervatív Néppárt elnöke is, aki Facebook-oldalán jelezte, rá is lehet majd voksolni júniusban.

A férfi Viborg városnak volt a polgármestere, valamint korábban igazságügyi miniszterként is tevékenykedett.

2014-ben jelentette be hivatalosan, hogy homoszexuális, párja pedig egy Josue Medina Vazquez nevű férfi, aki Dominikáról származik.



Søren Pape Poulsen (j), a Konzervatív (!) Néppárt elnöke így vigyáz Dánia értékeire és identitására (kép: Linda Kastrup, Ritzau Scanpix)

A politikus azt üzente, a kampányának középpontjában a gazdaság és a dán társadalom áll majd.

Vigyáznunk kell Dánia értékeire és identitásunkra

– jelentette ki, majd úgy folytatta, Dánia fantasztikus ország, ám sok mindent jobban csinálna a jelenlegi vezetésnél.