A szankciók működnek: annyira, hogy Kínán keresztül jut el az orosz gáz Európába - aranyáron

A South China Morning Post beszámolója szerint Kína az elmúlt hónapokban rengeteg LNG-t, illetve hagyományos, gáz halmazállapotú gázt vásárol Oroszországtól, sokkal többet, mint amennyit az ország fogyasztása indokolna. Főleg, hogy az ipari felhasználás a Covid elleni intézkedések és az általános gazdasági lassulás miatt amúgy is alacsonyabb a szokásosnál. Mire kell ennyi gáz Kínának?



A Financial Times elemzése szerint a felesleget egyszerűen továbbadja a piacon, méghozzá jellemzően Európába. Ilyesmiről már márciusban is írt a nemzetközi sajtó, akkoriban egyszerűen a háború kitörése nyomán magasba szökő árakon nyerészkedett Kína, és passzolta tovább jó drágán Európába az amerikaiaktól vett LNG-t.

Most a helyzet annyiban bonyolódott, hogy a kerülő úton, akár dupla áron beszerzett orosz gáz vásárlása közben fennmarad az Oroszország elleni szankciók látszata. Mindezt persze lehetetlen bizonyítani, hiszen Kína eladhatja a saját termelésű földgázát is, amit eredetileg belső piacra szánt – és ezt pótolhatja az orosz gázzal. Így papíron nem sérül a szankció, Kína is jól jár, Oroszország is, az EU vezetése pedig tönkreteszi a saját polgárait a magas gázárral.

A Financial Times számításai szerint Kína idén eddig 4,8 millió tonna LNG-t adott el a nemzetközi piacokon, ami megfelel az európai import 7 százalékának ebben az időszakban.

