Külföld :: 2022. szeptember 13. 20:36 ::

Már a Reuters is arról ír, hogy az oroszok nem összeomlottak, hanem visszavonultak

A Reutersnek egy anonimitást kérő nyugati tisztviselő azt mondta: az orosz hadsereget az ukránok megverték a keleti ellentámadásukban, de valószínűsíthető, hogy az orosz hadsereg tényleg csak visszavonult, és nem összeomlott.

A tisztviselő először arról beszélt, hogy pszichológiai és stratégiai szempontból is fontos mozzanat az ukránok sikeres keleti ellentámadása, de azt még korai megmondani, hogy az egész háborút tekintve fordulópont lesz-e ez. Hozzátette azt is: a szakértők között sincs konszenzus még abban, hogy miként értékeljék a történteket.

Még mindig vita tárgyát képezi, hogy miként vonultak el onnan az orosz csapatok. De valószínű, hogy – szigorúan katonai értelemben véve – ez nem egy összeomlás, hanem egy visszavonulás volt, amelyet az orosz vezérkar rendelt el és hagyott jóvá – fogalmazott a tisztviselő, utalva arra, hogy az orosz politikai vezetés a hétvégén, már a sikeres ukrán ellentámadás kezdete után bejelentette a csapatok átcsoportosítását.

Arról, hogy az ukrán hadsereg több tucat települést és körülbelül 3000 négyzetkilométert visszafoglalt az ellentámadásban, ugyanez a tisztviselő azt mondta: „Nyilván drámainak tűnik a változás, egy nagy területről van szó. De azt is figyelembe kell vennünk, hogy az oroszok abból a szempontból jó döntést hoztak, hogy rövidítették és védhetőbbé tették a vonalaikat azzal, hogy feláldozták ezt a területet”. Végül azt is hozzáfűzte: nem számít arra, hogy az oroszok megpróbálnák visszaszerezni az ukránok által most elfoglalt területeket.

– Már így is meg vannak osztva az erőik, több fronton is támadják őket, ezért azt gondolom, hogy most erőt fognak gyűjteni. Hogy a jövőben megpróbálnak-e visszatérni a harkivi területre? Nincs kizárva, de az biztos, hogy nem a közeljövőben – mondta a Reutersnak nyilatkozó tisztviselő.

(Index)