Orbán kedvenc neokohnjai már nagyon lelkesednek az Izrael-rajongó Meloniért

Az olasz Giorgia Meloni, aki a második világháborús Mussolini óta az ország első szélsőjobboldali vezetője lehet, régóta igyekszik elhatárolódni pártja fasiszta múltjától, és jelezte, hogy Izrael erős támogatója lesz, sőt a Likud párthoz fűződő kapcsolataival is büszkélkedett – lelkendezik a Neokohn.

A vasárnapi parlamenti választásokon a Meloni-féle Olasz Testvérek párt végzett az élen, a szavazatok mintegy 26 százalékát szerezte meg, és jobboldali koalíciója várhatóan többséget szerez a parlament mindkét házában.

Izraelből nem érkezett azonnali reakció, mivel az eredmények akkor születtek, amikor az ország a zsidó újévet ünnepelte. Izrael azonban a múltban is igyekezett bojkottálni a hatalomra jutott szélsőjobboldali európai pártokat – ahogyan tette ezt az osztrák Szabadságpárttal is, amelyet egykori „nácik” alapítottak.



Kell a kóserpecsét, és a Grazie Israel is mehet (fotó: Getty)

Az Olasz Testvérek, amelyet Meloni 2012-ben alapított, az Olasz Szociális Mozgalom (MSI) politikai leszármazottja, amelyet Benito Mussolini fasiszta diktátor támogatói hoztak létre a második világháború után. A párt népszerűsége szárnyal – a négy évvel ezelőtti mindössze 4%-ról -, és az MSI egyik jelképét, a háromszínű lángot ábrázoló szimbólumot használja.

A Olasz Testvérek székhelye ugyanazon a címen van, a Róma központjában található Via della Scrofán, ahol az MSI 1946-ban létrehozta irodáit – írja a Times of Israel. A tavaly októberi római helyhatósági választásokon Mussolini unokája, Rachelle, az Olasz Testvérek tagja kapta a legtöbb szavazatot egy tanácsi posztra.

Mind az Egyesült Államok, mind az EU hétfőn jelezte, hogy hajlandó együttműködni Melonival, de óva intett az emberi jogok esetleges megsértésétől Olaszországban.

Az elmúlt hetekben és hónapokban, amikor politikai csillaga egyre magasabbra emelkedett, Meloni több alkalommal is kifejezte Izrael iránti támogatását, és igyekezett lekicsinyelni pártja neofasiszta gyökereit.

Évtizedek óta átadtuk a fasizmust a történelemnek, határozottan elítélve a demokrácia elvesztését, a felháborító zsidóellenes törvényeket és a második világháború tragédiáját

– mondta az Izrael Hayom című újságnak adott nemrégiben megjelent interjújában.

Meloni ezt arra a kérdésre válaszolva mondta amely azokra a vádakra vonatkozott, hogy pártja neofasiszta, és hangsúlyozta, hogy

bár az állítás „nevetséges… a kétségbeesett baloldaltól származik”, nem akar „kitérni a kérdés elől, mert tudom, milyen kényes lehet ez az izraeli olvasók számára”.

Augusztusban Meloni hasonló tartalmú nyilatkozatot közölt:

„Évek óta az a megtiszteltetés is ért, hogy az Európai Konzervatív Pártot vezethetem” – mondta a videóban, megjegyezve, hogy ez az európai parlamenti csoportosulás „közös értékeket és tapasztalatokat oszt meg a brit torykkal a kormányzó Konzervatív Párttal, az amerikai republikánusokkal és az izraeli Likuddal”.

Pártja – tette hozzá – „egyértelműen elítéli a nácizmust és a kommunizmust”, és „hevesen ellenez minden antidemokratikus sodródást”. Az olasz jobboldalt, mondta „évtizedekkel ezelőtt a fasizmust a történelem homályába taszították” egyértelműen elítélve a demokrácia elnyomását és a gyalázatos zsidóellenes törvényeket.

A múlt héten Meloni kirúgta a párt egyik jelöltjét, aki évekkel ezelőtt egy olyan fotót posztolt róla, amelyen az „Olaszország mindenek felett” felirat szerepelt: „Ez egy 70 évvel ezelőtti nagy államférfira emlékeztet”, és pontosította, hogy nem Mussolinire, hanem egy „német emberre” célzott.

A Ynetnek adott interjújában Meloni azt mondta, hogy

egy „modern európai és nyugati jobboldali kormányt” fog vezetni, és megismételte pártja hovatartozását más mainstream konzervatív frakciókkal, például Benjamin Netanjahu „Likud pártjával, a brit torykkal és az amerikai republikánusokkal”.

Meloni beszélt korábbi izraeli látogatásairól, többek között a Yad Vasem holokausztmúzeumban tett látogatásáról, amelyet „lelkiismeretrázó élményként” jellemzett.

Izrael az egyetlen teljes értékű demokrácia a tágabb értelemben vett Közel-Keleten, és fenntartások nélkül védjük a létezéshez és a biztonságos élethez való jogát. Hiszem, hogy Izrael Állam léte létfontosságú, és a Fratelli d’Italia mindent megtesz azért, hogy az országaink közötti nagyobb együttműködésbe fektessen

– mondta.

Egy 2020-as videóban Meloni azt is megígérte, hogy „a baloldal szégyenteljes kétértelműsége nélkül” megvédi Izrael létjogosultságát.

Meloni egy másik izraeli lapnak, az Israel Hayomnak elmondta, hogy tervezi, hogy hamarosan visszatér Izraelbe, és reméli, hogy a közös együttműködésekre és stratégiákra összpontosíthat, kezdve a Földközi-tenger keleti részén keresztül történő földgázszállítással.

Úgy tűnik azonban, hogy az új miniszterelnök szakít más jobboldali vezetőkkel (vagyis inkább náli is kóserebb módon „jobboldali” vezetőkkel – a szerk.), köztük valószínű koalíciós partnerével, Matteo Salvinivel, és valószínűleg nem fogja áthelyezni Olaszország nagykövetségét Tel-Avivból Jeruzsálembe.

Ez egy nagyon érzékeny kérdés, amelyben úgy gondolom, hogy a következő olasz kormánynak, mint az összes előzőnek, az európai uniós partnereinkkel szinergiában kell majd cselekednie

– mondta.

Meloni felszólalt az Európában növekvő antiszemitizmus ellen is, és igyekezett úgy beállítani, hogy az nagyrészt a baloldalról és az iszlám bevándorlóktól ered. (Hasonló álláspontot képviseli a Neokohn is, a megfogalmazást a Times of Israeltől vették át – a szerk.)

Úgy gondolom, hogy az antiszemitizmus egyik leggyakoribb megnyilvánulása ma az Izrael-ellenes propaganda, amellyel az európai zsidók leginkább az interneten találkozhatnak. Az európai zsidók is ki vannak téve annak a fenyegetésnek, amely nemcsak a szélsőbaloldali és szélsőjobboldali oldalról, hanem különösen a radikalizálódott iszlám bevándorlóktól származik, akik az Izraellel kapcsolatos ellenérzésekből táplálkoznak

– mondta.

Izrael az Európai Unió egyik legfontosabb szövetségese, és továbbra is annak kellene lennie abban a törekvésben, hogy világszerte felszámolja ezt a gonoszt. Támogatjuk azokat az erőfeszítéseket, amelyek célja, hogy a fiatal diákok jobban megértsék a zsidó történelmet, vallást és kultúrát. Ez támogatni fogja a társadalmi előítéletek felszámolását és a teljes körű elfogadást

– fogalmazott a nemrég megválasztott olasz miniszterelnök.

