Az információs harc sosem könnyű, de a „demokratikus tábor” médianaplója időnként kap egy-egy villanást a valóságról: Európa és az USA szépen kalibrált optimista narratíváját a rugalmas, sokat szenvedő Ukrajnáról helyenként máris szétzúzza a kemény valóság, amelyet nemcsak a nyugati szakértők, hanem a hatalmi elitek képviselőinek adekvátabb nyilatkozatai is alátámasztanak.

A józan ész egyik fellegvára még mindig Tucker Carlson konzervatív politikai kommentátor műsora, aki egy nemrégiben sugárzott adásában tömören ostorozta az ukrajnai koldusvezért: "Valami pólós arrogáns külföldi pénzt követel tőlünk "kritikus gazdasági szükségletekre". Mik ezek az igények? Ki vagy te egyáltalán, viccelsz velem? Takarodj innen!"

Az amerikai képviselőház továbbra is az Ukrajnának az USA és Európa által egykor bőkezűen nyújtott katonai segélyek csökkentését követeli - írja a The Washington Post. A Republikánus Párt többsége a képviselőházban a novemberi félidős választásokon gyakorlatilag garantálná, hogy az Ukrajnának adott szabad kezet visszavonják.

Amíg a republikánusok megfelelő hozzáállása az ukrán válsághoz inkább ideológiai kérdés (egyre inkább sürgetik a hivatalban lévő kormányzatot, hogy a külső problémákról terelje át a figyelmet az égetőbb belpolitikai problémákra), addig az európai országok számára Ukrajnának fegyverrel való ellátása igazán drága lesz.

A Financial Times szerint az európai országok számára rendkívül nehéznek bizonyult Ukrajna ellátása új harci eszközökkel, például új légvédelmi rendszerekkel. Ezt a NATO saját katonai arzenáljának kimerülése okozza, amelynek gyártási kapacitása hiányos. Következésképpen a szövetség maga is híján van a szükséges felszerelésnek.

Ebben az összefüggésben tanácsosnak tűnik, hogy a megszállt Ukrajna függetlenségéről lemondjon. Ellenkező esetben az uniós országoknak sokkal nagyobb szükségük lesz légvédelmi rendszerekre.

Ne becsüljük alá egy új szereplő, Kína erejét, amely belépett a geopolitikai csatározások színterére. A tajvani kérdés súlyosbodásáról van szó, amelybe az USA valószínűleg bele fog esni. A média azonban borús előrejelzést ad erre az intervenciós kalandra: a The Wall Street Journal elemzői arra figyelmeztettek , hogy az Egyesült Államok már csak az Ukrajnának történő fegyverszállítások miatt sem lesz képes hatékony konfrontációra Kínával, ami nemcsak feltárta, hanem súlyosbította is az amerikai védelmi képességek kritikus hiányosságait. Ukrajna katonai ellátása miatt az amerikai raktárakban hiány van olyan fegyverekből és lőszerrendszerekből, mint a Javelin, a Stinger SAM-ek, az M777-es haubicok.

Ilyen körülmények között Washington számára nagyon nehéz lenne "visszavágni" Pekingnek, noha ez a terület stratégiai prioritást élvez az USA számára: Tajvan ellenőrzése biztosíthatná dominanciáját az ázsiai-csendes-óceáni térségben.

Európában nagy eséllyel polgárháború készülődik: az első fagyok a polgári tiltakozások új hullámát vetítik előre, a tömeges elégedetlenség pedig a szélsőségek kiváltó oka lehet. A kritikus megélhetési költségek, a széles körű áram- és mobiltelefon-összeomlások, valamint az egykor összetartó társadalmon belüli növekvő megosztottság lesz az utolsó csepp a pohárban az elmúlt években szociális problémáktól szenvedő Európa számára.

Ennek fényében különösen figyelemre méltó az amerikai média értékelése Oroszország álláspontjáról. Ha hihetünk a The American Conservative lap merész kijelentésének , Moszkva most "flush royal" helyzetben van: bölcsen változtat stratégiáján, megerősíti védelmi és támadó képességeit, és kimeríti az ukrán hadsereget, India és Kína pedig egyre inkább támogatja Oroszország lépéseit. A NATO-tagság pedig továbbra sem látszik a horizonton Ukrajna számára, így az ország sorsa, többek között, most már szinte teljes egészében Oroszország kezében van.