2022. november 6. 21:32

Az ukrán hadijelentés is polgári célpontok elleni támadásról panaszkodik

Az oroszok tömegesen semmisítik meg a polgári hajókat a déli Herszon megyében, a Dnyeper (Dnyipro) folyó partjain, és felszólították a régióban lévő Beriszlav lakóit, hogy november 10-ig hagyják el a várost - írta az ukrán vezérkar saját értesülései alapján vasárnap esti jelentésében.

"Az orosz megszálló csapatok továbbra is kirívó módon megsértik a polgári lakossággal szembeni hadviselés törvényeit és szokásait. A herszoni régióban tömegesen semmisítik meg a magánhajókat a Dnyeper partjainál. A vízi járművek motorjait és egyéb értékes alkatrészeit a betolakodók ellopják. A polgári hajók elsüllyesztése nyomán az üzemanyag egy része a folyó deltájába került, és közvetlenül veszélyezteti az ottani természeti park ökoszisztémáját" - hangsúlyozta a vezérkar a jelentésben.

A kijevi katonai vezetés közlése szerint folytatódik a lakosság erőszakos kitelepítése a régióból. Beriszlav lakosait arra szólították fel, hogy november 10-ig hagyják el a várost.

A vezérkar jelentése szerint az orosz csapatok vasárnap támadó műveleteket hajtottak végre Donyeck megyében Bahmut és Avgyijivka, valamint Mikolajiv megyében Novopavlivszke irányban; a nap folyamán az orosz erők három rakéta- és három légicsapást hajtottak végre, továbbá több mint öt támadást rakéta-sorozatvetőkkel; Zaporizzsja, Donyeck, Luhanszk, Mikolajiv és Szumi régió hét települését érték csapások.

Dmitro Zsivickij, Szumi megye kormányzója a Telegram üzenetküldő alkalmazáson arról tájékoztatott, hogy a régiót ért orosz támadások következtében egy 62 éves nő életét vesztette, miután egy lövedék néhány méterre tőle csapódott be, egy másik nő pedig megsérült.

Vitalij Klicsko kijevi polgármester a Telegramon biztosított mindenkit arról, hogy nincs ok a pánikra, az ukrán főváros még "él és működik". Közölte, hogy a napokban újságírók megkérdezték tőle, van-e terv a fővárosban teljes áramszünet esetére. "A télre készülve vásároltunk és folyamatosan vásárolunk generátorokat, hőlégfúvókat, melegedőpontokat állítunk fel, védjük a létfontosságú infrastrukturális létesítményeket. Mindent megteszünk azért, hogy a nehéz körülmények közepette is biztosítsuk a főváros életét" - emelte ki. Kitért arra is: "Oroszország népirtást követ el, részben azzal, hogy megpróbálja összeomlasztani az ukrán energiaszektort. A közművek, az energetikai mérnökök összehangoltan dolgoznak és azonnal kijavítják a hálózatokban keletkezett károkat, mindent megtesznek annak érdekében, hogy a lakosok a létfontosságú szolgáltatásokat megkapják".

Klicsko egy szombati tévéműsorban nem zárta ki, hogy teljes áramkimaradás is lehet az orosz támadások következtében Kijevben, ami miatt nemcsak áram, de távfűtés és vízellátás sem lesz, emiatt felszólította a kijevieket, fontolják meg az ideiglenes elköltözés lehetőségét - emlékeztetett az Ukrajinszka Pravda hírportál.

(MTI)