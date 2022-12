Külföld :: 2022. december 26. 12:17 ::

Már Marokkó is juttat fegyvert Ukrajnának - Washington ráhatására

Első afrikai, illetve arab országként most Marokkó is kiveszi részét a Nyugat által támogatott Ukrajna felfegyverzéséből. Rabat ugyanis lemond az általa korábban egy cseh hadiipari cégtől megrendelt T-72B, eredetileg szovjet gyártmányú, modernizált harckocsik átvételéről, s így azokat Csehországból a távoli észak-afrikai arab ország helyett a majdnem szomszédos Ukrajnába irányítják át. A számlát Amerika és Hollandia fizeti – írja a military.africa hírportál.



A T-72B típusú harckocsi (fotó: Vitaly V. Kuzmin)

Első afrikai és arab országként

Marokkó T-72B harckocsikat szállít, pontosabban irányít át Ukrajnába, az északnyugat-afrikai arab királyság ezzel feladja az orosz-ukrán háborúban eddig követett semleges álláspontját. Rabat mostanáig ugyanis tartotta magát az Afrikai Egységszervet döntéséhez, miszerint a fekete kontinens országainak semlegesnek kell maradni a Moszkva és Kijev között az idén februárban kezdődött háborúban.

A harckocsi-szállításról szóló hírt közlő Military Africa szerint Washington vette rá az arab országot, hogy szállítson modernizált T-72B harckocsikat és azoknak alkatrészeit Ukrajnának.



Az 1982-es „Galilea békéje” fedőnevű háborúban zsákmányolt T-72-es szíriai harckocsi az izraeli hadsereg latrúni múzeumában (fotó: en.topwar.ru)

A T-72-es harckocsi Libanonban esett át a tűzkeresztségen

Marokkó már most szállít pótalkatrészeket az ukrán hadsereg által is hadrendbe állított régi jó T-72-es szovjet harckocsikhoz (amelyeket Rabat a Szovjetunió felbomlása után Fehéroroszországtól vásárolt – H. J.). Egyébként a szovjet gyártmányú T-72-es „Ural” harckocsit első ízben 1982-ben a libanoni Beká’á völgyben vetette be Szíria a Libanont lerohanó izraeli hadsereg ellen, s elég jól megállták a helyüket az izraeli Merkava Mk1 harckocsikkal vívott ütközetekben. A mostani orosz-ukrán háború kezdetén az oroszoknak mintegy 9500 darab, míg az ukránoknak csak közel 1200 darab T-72-es harckocsi állt rendelkezésre. A T-72-es harckocsi egyébként Moszkva egyik legfontosabb hadászati exportcikke, miután ez a típus jelenleg a világ 28 országában van rendszeresítve.

A hír szomorú magyar vonatkozása, hogy 2005 novemberében az ország akkori nemzetáruló kormánya, személyesen Gyurcsány Ferenc miniszterelnök 77 darab, a magyar hadrendből kivont T-72-es harckocsit és 36 darab csapatszállító járművet ajándékozott oda az iraki hadseregnek. Gyurcsány nagylelkű ajándékozására azután került sor, miután a NATO Irak stabilitásának megteremtését kérte a tagországoktól. (Miután az arab ország korábbi stabilitását Amerika vezetésével éppen a NATO rombolta le – H. J.)



A Marokkói Királyi Hadsereg T-72-es harckocsijai bevetésen

Azért marad T-72 B harckocsi a királyi hadseregben

A Marokkó területhódító és bekebelező (Nyugat-Szahara nagy részét 1979-ben annektálta – H. J.) politikája felett szemet hunyó Washington arról is „meggyőzte” az arab országot, hogy a T-72-es harckocsikhoz szánt pótalkatrészeken kívül Csehországból irányítsa át Ukrajnába az általa modernizálásra megrendelt T-72B harckocsikat. (Persze Marokkó a mostani „nagylelkű” átirányítás után sem marad harckocsik nélkül, hiszen a Marokkói Királyi Hadseregben - الجيش الملكي المغربي – több mint 1000 darab, különféle típusú, így 148 darab T-72 B harckocsi van rendszeresítve – H. J.) Richard Kubena, az Exvalibur Army cseh hadiipari cég igazgatója nemrégiben a sajtónak nyilatkozva elmondta: „Egy afrikai ország mintegy 120 darab T-72 MBT modernizálását rendelte meg az Exvalibur Armytól, s ezért mi jelenleg erre a nagy megrendelésre összpontosítunk”. Az afrikai ország pedig nem más, mint Marokkó, a módosult célország pedig Ukrajna. (Megjegyezzük: Prága már az idén áprilisban is küldött több tucat T-72 típusú harckocsit Kijevnek – H. J.)



T-72 B orosz harckocsi a Kijev melletti katonai műveletben 2022-ben (fotó: kp.ru)

Az amerikai és a holland adófizető fizet, mint a katonatiszt

Az eredetileg Marokkónak szánt harckocsikért a vételárat, a több mint 90 millió eurót (kb. 36 milliárd forint) Amerika és Hollandia, pontosabban e két NATO-tagállam adófizetői állják. Richard Kubena azt is elárulta, hogy öt darab, úgynevezett „közepes harckocsit” a jövő héten szállítanak le (Ukrajnának), míg további 18 darabot az év végéig. Összesen 90 darab T- 72 MBT (Main Battle Tank – közepes harckocsi) leszállítása, átirányítása várható Ukrajnába, s ezen kívül 30 darabot csak jövőre vásárolnak majd meg az amerikaiak és a hollandok Kijev számára. A cseh Excalibur Army hadiipari cég sikere abban rejlik, hogy a többi között kifejlesztette a szovjet gyártmányú T-72-es harckocsi hőkamerákkal, éjjellátó rendszerekkel és új páncélzattal ellátott modernizált változatát.

H. J. – Kuruc.info