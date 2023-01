Külföld :: 2023. január 25. 16:18 ::

Romániában több mint egymillió kutyát öltek meg az utóbbi két évtizedben

Romániában 2,2 millió gazdátlan kutyát gyűjtöttek be az utcákról 2001 és 2021 kötött, közülük 1,03 milliót megöltek, vagy hagytak elpusztulni a többnyire siralmas körülményeket biztosító állatmenhelyeken - közölte a román állatvédők országos szövetsége (FNPA).

A Mediafax hírügynökség által idézett közlemény szerint a FNPA és az állatoknak etikus bánásmódot követelő PETA nevű nemzetközi szervezet egy korábbi tanulmánya azt is kimutatta, hogy a gazdátlan vagy elkergetett ebek elpusztítására mintegy 750 millió eurót költöttek a polgármesteri hivatalok.

"Az állatok tömeges elpusztítása nemcsak kegyetlen és erkölcstelen, de még csak nem is hatékony megoldás, ami viszont egy roppant jövedelmező üzletággá fejlődött ki. Romániában eurómilliókat költenek közpénzekből azokra az állatmenhelyeknek nevezett kivégzőlágerekre, ahol sokszor leírhatatlan kínszenvedések közepette hagyják éhen vagy szomjan halni a befogott állatokat, a túlélőket pedig olcsó, de cseppet sem kíméletes módszerekkel altatja el a menhely személyzete" - írta az FNPA.

A szervezet szerint Románia az utolsó keleti ország, ahol nem oldották meg végleg a kóbor kutyák problémáját, hanem folyamatosan gyilkolják az állatokat, pedig sokkal etikusabb, olcsóbb és hatékonyabb megoldás lenne az állatok ellenőrizetlen szaporodásának meggátolása. Románia egy államilag finanszírozott tömeges ivartalanítási programmal néhány éven belül végleg megoldhatná a gazdátlan ebek problémáját - mutatott rá az állatvédők közleménye.

A téma azt követően kezdte ismét foglalkoztatni a román közvéleményt, hogy szombaton kóbor kutyák martak halálra Bukarestben egy tó partján futó nőt. A főpolgármesteri hivatal gazdátlan állatokkal foglalkozó felügyelete (ASPA) vasárnap tizenkét kutyát és két kutyakölyköt fogott be Morii-tó környékén, ahol a szombaton a halálos kimenetelű kutyatámadás történt.

Az Agerpres hírügynökség beszámolója szerint az ASPA azt is bejelentette, hogy rendőrségi feljelentést tesz, mert a kutyák egy része az elkerítetlen udvarokról jutott ki az utcára. Az intézmény azt állítja, hogy 2022-ben körülbelül 1700 kutyát fogtak be Bukarestben, a Morii-tó környékéről pedig mintegy 120 kutyát gyűjtöttek be.

Az ASPA ugyanakkor cáfolta azt az híresztelést, miszerint a befogott kutyákat utóbb ismét elengednék az utcákon, ugyanakkor leszögezte: csak közterületekről tudja begyűjteni a kutyákat, ami nem oldja meg a szaporodás kérdését, mert a magántulajdonokra nem hatolhat be a tulajdonosok engedélye nélkül, és nem ellenőrizheti a kutyatartókat, nem róhat ki büntetést.

A román parlament 2013 őszén fogadott el törvényt arról, hogy a hatóságok elaltathatják azokat a gazdátlan ebeket, amelyeket a begyűjtésüktől számított 14 munkanapig nem fogadnak örökbe. A parlamenti szavazásra egy héttel azután került sor, hogy kóbor kutyák martak halálra egy négyéves kisfiút Bukarestben. A jogszabály azt is előírja, hogy a törzskönyvezett kutyákon kívül minden ebet ivartalaníttatnia kell tartójának.

(MTI)