Petr Pavel lesz a következő cseh államfő

Petr Pavel nyugalmazott tábornok nyerte a cseh államfőválasztást - derült ki a statisztikai hivatal jelentéséből az összes szavazókörzetben leadott és összeszámlált szavazatok alapján.

Petr Pavel kapta a voksok 58,3 százalékát, míg Andrej Babis 41,68 százalékot kapott. A választási részvétel meghaladta a 70 százalékot, ami új rekordot jelent. Pavel mintegy 3,4 millió szavazatot kapott, míg Babis egymillióval kevesebbet.

Ez a választás az értékekről szólt, az igazság, a méltóság, a tisztelet és az alázatosság győzött - jelentette ki Petr Pavel első sajtótájékoztatóján a prágai Karlínban.

"Kész vagyok szolgálni ezeket az értékeket annak érdekében, hogy visszatérjenek a Hradzsinba és egész cseh társadalomba" - nyilatkozta Petr Pavel.

Hozzátette: nem lesz könnyű, de nem lehetetlen. Szerinte ez a választási eredmény az első lépés ehhez a politikához. Hangsúlyozta: szeretné egyesíteni a jelenleg megosztott cseh társadalmat a problémák megoldása érdekében.

Tevékenységemben nem azt fogom keresni, miért nem megy valami, hanem azt, hogyan lehet megoldani a problémákat - szögezte le a megválasztott új cseh államfő.

Andrej Babis volt kormányfő elismerte választási vereségét, és gratulált Pavelnek. Babis felszólította híveit, hogy fogadják el az államfőválasztás eredményét, míg Pavelt arra kérte, hogy csillapítsa le a társadalomban uralkodó indulatokat.

"Szeretném megkérni, legyen az összes állampolgár elnöke, és foglalkozzon a problémáikkal" - mondta a volt kormányfő. Szerinte az elnökválasztás azt is megmutatta, hogy az általa vezetett ANO mozgalom megerősödött. Felszólította a lakosságot, hogy a két év múlva esedékes parlamenti választásokon támogassák az ANO-t.

Petr Fiala cseh miniszterelnök sajtóértekezleten nyilvánosan gratulált Pavelnek a sikerhez. A miniszterelnök úgy fogalmazott, hogy Pavel sikere a polgári értékek győzelmét jelenti. Fiala másfelől bírálta Milos Zeman államfőt és Andrej Babist, akik szerinte megosztják a cseh társadalmat.

Petr Pavel győzelmével Csehországban megerősödött a demokrácia, visszatért a remény, amely megmutatta, hogy a tisztesség és az igazmondás olyan értékek, amelyek győzni tudnak - jelentette ki a tábornok sajtóértekezlete után a Karlínban Zuzana Caputová, szlovák államfő, aki személyesen gratulált Pavelnek a sikerhez.

Portré: "Hibázva" lépett be a kommunista pártba, de komoly NATO-tisztségig vitte

Petr Pavel, Csehország szombaton megválasztott új köztársasági elnöke egész életében hivatásos katona volt.

Katonai karriere a szocialista Csehszlovákiában kezdődött és az 1989-es rendszerváltás után is töretlenül folytatódott. 1985-ben belépett a kommunista pártba, de az 1989-es rendszerváltás után azonnal kilépett, más pártba pedig már nem lépett be. Kommunista párti tagságát Pavel hibának minősítette, amiért többször is nyilvánosan bocsánatot kért. A vonatkozó dokumentumokat feltette a honlapjára is.

Petr Pavel 1961. november 1-én született a nyugat-csehországi Planá kisvárosban. Miután szülei 1972-ben elváltak, Petr az apjával élt, aki hivatásos katona volt. Fia szintén a katonai pályát választotta. Petr Pavel 1975-ben beiratkozott a Jan Zsizska katonai középiskolába, ahol 1979-ben érettségizett. A vyskovi katonai főiskola befejezését követően 1983-ban Prostejovba, egy felderítő egységhez került. 1988 és 1991 között elvégezte a cseh vezérkar hírszerzői osztályának hároméves postgraduális tanfolyamát, ahonnan a hadsereg hírszerzéséhez került, 1997 és 1999 között a különleges erők parancsnoka volt Prostejovban. 1992 és 1993-ban a cseh hadsereg képviselőjeként az UNPROFOR keretében a volt Jugoszláviában teljesített szolgálatot. Petr Pavel 1993 januárjában mintegy 30 önkéntes élén megmentette 53 francia katona életét, amiért még abban az évben megkapta a francia Háborús Kereszt kitüntetést, 1995-ben pedig Václav Havel cseh elnöktől átvehette a Hősiességért elnevezésű kitüntetést.

Néhány éves katonadiplomáciai, illetve NATO-beli munka után Petr Pavel 2012 és 2015 között a cseh hadsereg vezérkari főnöke lett, míg 2015 és 2018 között Brüsszelben a NATO Katonai Bizottságának elnöki tisztségét töltötte be.

Hadseregtábornoki rangban, ami a cseh hadseregben a legmagasabb rangfokozat, szerelt le és vonult nyugdíjba 2018-ban.

Államfői ambícióit 2022 szeptemberében jelentette be, s jelöltségének támogatására több mint 81 ezer állampolgári aláírást szerzett. Petr Pavelt, két másik jelölttel együtt, a kormánykoalíció részét képező Együtt (Spolu) jobbközép pártszövetség is támogatta.

Petr Pavel nyugalmazott tábornok az államfőválasztás első fordulójában is elsőként végzett, a voksok 35,4 százalékát kapta.

A megválasztott új cseh államfő felesége, Eva, szintén hivatásos katona. Két fiuk van.

Frissítés: Zeman meglepődött

Milos Zeman cseh államfőt meglepte a választás eredménye, elsősorban Petr Pavel nagyarányú győzelme. "Számoltam vele, hogy Pavel megnyerheti a választást, de azzal nem, hogy a különbség ilyen magas, 16 százalékos lesz" - jelentette ki Zeman a Frekvence 1 kereskedelmi rádiónak nyilatkozva. "Azt kívánom Pavelnek, hogy legyen jó elnöke Csehországnak" - tette hozzá az államfő, akinek második mandátuma március elején jár le.

(MTI)