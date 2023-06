Külföld :: 2023. június 7. 09:07 ::

Ilyen egy jó szövetséges: a jenkik az ukránok nyakába varrnák az Északi Áramlat felrobbantását

A Biden-kormányzat már hónapokkal az Északi Áramlat elleni támadás előtt hírszerzési jelentést kapott az ukránok tervéről – írja a kiszivárgott Pentagon-dokumentumokra hivatkozva a Washington Post.



Fotó: EPA

Egy európai hírszerző szolgálat arról tájékoztatta a CIA-t, hogy az ukrán hadsereg támadásra készül egy kis búvárcsapat segítségével, amely közvetlenül az ukrán fegyveres erők főparancsnokának, Valerij Zaluzsnijnak jelentett. A hatfős csapat akciójáról Volodimir Zelenszkij nem tudott. Milyen hihető...

A CIA által jegyzet hírszerzési jelentés állítólag 2022 júniusában készült.

Az amerikai titkosszolgálat szerint a hat férfi hamis személyazonosságot használva egy kisméretű hajóval futott ki a Balti-tengerre, ahol a mélymerülések során használt héliumkészletek segítségével helyeztek el robbanóanyagot a csővezetéknél.

A jelentésben szereplő információk meg nem nevezett ukrán forrásoktól származnak.

A Post cikke azokon a titkos dokumentumokon alapszik, melyeket a massachusettsi nemzeti gárda egyik tagja szivárogtatott ki egy Discord szerveren. A nyomozók továbbra sem tudják, hogyan kerülhetett ki az a több mint 100 oldalnyi titkos dokumentum az amerikai hírszerzéstől, melyek az Egyesült Államok szövetségeseiről és az ukrajnai háborúról is érzékeny információkat tártak a világ elé.

Hasonló állítások korábban is megjelentek a sajtóban. Március elején a The New York Times írt arról, hogy egy „ukránbarát csoport hajtotta végre az Északi Áramlat-vezetékek elleni támadást”, névtelenül nyilatkozó amerikai tisztviselőkre hivatkozva, akik bizalmas hírszerzési információkat vizsgáltak át. A lap úgy tudta, nincs bizonyíték arra, hogy Zelenszkij elnöknek vagy az embereinek köze lett volna a művelethez.