Hunter Biden "annyira szegény", hogy már gyerektartást sem akar fizetni a táncosnőnek, akitől kislánya született

Peren kívüli megállapodott Hunter Biden házasságon kívül született gyermekének édesanyjával a gyerektartás miatt indult ügy lezárásáról - derült ki csütörtökön a bírósági iratokból.

A dokumentum szerint Joe Biden elnök fia, Hunter és Lunden Alexis Roberts egyezsége értelmében 4 éves kislányuk megkapja apja több értékes festményét, valamint havi gyerektartásban részesül 18 éves koráig. A pontos összeget a nyilvánosságra hozott iratokból kitakarták, annyi tudható, hogy a 2020-ban kötött eredeti megállapodásban havi 20 ezer dollár szerepelt, aminek csökkentése ügyében adott be bírósági keresetet Hunter Biden tavaly. Az elnök fia akkor azzal érvelt, "anyagi helyzete nem teszi lehetővé, hogy eleget tegyen az anyagi kötelezettségnek"...

A megállapodás értelmében az anya eláll attól a kéréstől, hogy a kislány viselhesse a Biden családnevet.

A gyermek édesanyjával, egy washington-i klub korábbi táncosnőjével Hunter Bidennek rövid viszonya volt 2017-ben. A gyermek 2018. augusztusi megszületését követően apaságát nem ismerte el, azt DNS-vizsgálat állapította meg.

Joe Biden elnök a gyermeket nem ismeri el hetedik unokájának, a nyilvánosság előtt mindig hat unokáját említi.

Hunter Bident csütörtökön egy rágalmazási perben is meghallgatták Delaware államban, amelyet egy számítógép-szerelő indított ellene. A szakemberhez, John Paul Mac Isaac-hez 2019-ben került javításra három elázott laptop, amelynek tulajdonosaként Hunter Bident jegyezte be. Miután az eszközökért 90 nap elteltével senki nem jelentkezett, és a tulajdonost sem tudta elérni, azokat bűncselekményre utaló tartalmuk miatt a Szövetségi Nyomozó Irodához juttatta el.

A szerelő rágalmazás miatt tavaly indított polgári kártérítési pert a Hunter Biden részéről őt ért kijelentések miatt, majd idén márciusban Hunter Biden ügyvédje ellenkeresetet nyújtott be ügyfele személyiségi jogainak megsértése miatt.

A laptop létezéséről 2020-ban a New York Post napilap számolt be azzal, hogy azon Hunter Biden intim fotói mellett a Biden család külföldi üzleti ügyeiről is találhatók levelek. A számítógép létezése politikai viták tárgya lett a 2020-as választások előtt.

A laptop valódiságát később a hatóság is elismerte. A szövetségi adóhatóság informátora a múlt héten a képviselőház felügyeleti bizottsága előtt tett vallomásában azt állította, hogy a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) már 2019-ben hitelt érdemlően megállapította, hogy a hozzá eljuttatott laptop tulajdonosa Hunter Biden volt.

(MTI nyomán)