72 éves korában meghalt Michael Knape, a berlini rendőrség korábbi főnöke, akit csak neonácivadásznak, illetve kemény kutyának hívtak. A karma néha szimbolikus pillanatokban üt vissza: pont azon a napon halt meg, amikor a ZOG támadást indított a Hammerskins Deutschland ellen. A németországi liberális (és kohnzervatív) judeokrata Lügenpresse természetesen mélyen gyászolja és "életművét" magasztalja.

Michael Knape egész életében az Alaptörvény "értékeiért" és a "neonácik" ellen küzdött. Knape 1970-ben csatlakozott Nyugat-Berlin rendőrségéhez. A berlini hatóságoknál karriert futott be: vezette a rohamrendőrséget, később osztályvezető lett, majd a rendőrakadémián mosta az ifjak agyát, s csöpögtette beléjük címzetes professzorkét a toxikus germanofóbiát.

Knape szakterülete a "neonáci" csoportok voltak: ahol keresztbe kellett tenni a hazafiaknak, ő ott volt. Korábban az egykori Landser zenekar énekese, Michael Regener (Lunikoff) egy dallal is megemlékezett a berlini főrendőr cseppet sem pozitív tevékenységéről. Knape próbált a törvény minden eszközével küzdeni a hazafiak ellen, igyekezett megtalálni a jogban meglévő legapróbb kiskapukat is, hogy ártani tudjon a nacionalistáknak. Sokszor a törvényesség határát súrolva szolgálta a judeokráciát, ezért is bálványozza annyira a "demokratikus" németországi sajtó. Rendszeresen zaklatta, gáncsolta a szélsőjobboldal minden résztvevőjét: legyen az Hammerskins-koncert vagy az NPD politikusa. A hazafias politikusoknak, aktivistáknak elég volt egy rossz mondat - mondjuk egy félmondat Göbbelstől - s a törvényszéken találták magukat. Mondjuk ez ma sincs másként