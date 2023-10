Külföld :: 2023. október 7. 18:53 ::

A Hamász legalább 35 izraeli katonát, köztük magas rangú tiszteket ejtett foglyul, több tucat pedig elesett

Az arab tévécsatornák és hírportálok már közzétették azokat a videókat, amelyeken az Izrael területére behatolt Hamász által foglyul ejtett izraeli katonák, illetve biztonsági őrök láthatók. Az izraeli hadsereg szóvivője közben elismerte, hogy a Hamász 35 izraeli katonát, köztük magas rangú tiszteket foglyul ejtett, s több tucat pedig elesett. Több izraeli település, illetve katonai parancsnokság birtoklásáért még folynak a harcok – látható az El-Majádín tévé sugározta videókon, illetve írja a Jedi’ot Áháronot.



Fogságba esett izraeli katona (fotó: Hamász hírügynöksége)

Az El-Majádín, a libanoni Hizbulláh sí’ita ellenállási szervezet televíziója sugározta azt a videót, amelyen az látható, hogy az izraeli területre behatolt Hamász fegyveresei levetkőztetett, foglyul ejtett izraeli katonákat és biztonsági őröket cipelnek magukkal a Gázai övezet területére.



A palesztinok buldózerrel szakítják át a határkerítést (fotó: aljazeera.net)

Szintén az El-Majádín tévé tette közzé azt a videót, amelyen a Hamász fegyveresei megkötözik a fogságba ejtett izraeli katonákat, illetve biztonsági őröket. Az izraeli hadsereg közben megerősítette, hogy az izraeli területre behatoló palesztin Hamász fegyveresei összesen 35 izraeli katonát ejtettek foglyul, cipeltek a Gázai övezet területére. Ezen kívül több tucat izraeli katona meghalt. Harc közben elesett a Sá’ár Há-Negev izraeli település Regionális Tanácsának elnöke.



A palesztinok kiráncigálják az izraeli katonát egy Merkává tankból (fotó: aljazeera.net)

Dániél Hágári, az izraeli hadsereg szóvivője nem sokkal ezelőtt első ízben ismerte el, hogy a Hamász meglepetésszerű támadása során izraeli tisztek is elestek, s a Hamász foglyokat is ejtett, illetve túszokat tart fogva. A szóvivője azt is elmondta, hogy a hadsereg néhány izraeli települést már „megtisztított” a palesztin fegyveresektől, de két fontosabb településen, Beéri és Ofákím kibucban még tartják magukat a túszokat is ejtő behatolók. Még folynak a harcok a Gázai Hadosztály (אוגדת עזה) parancsnoksága és a Ré’ím katonai tábor visszahódításáért.

