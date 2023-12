Külföld, Zsidóbűnözés :: 2023. december 17. 10:59 ::

Amerikában letartóztattak egy "dzsihadista" zsidó tanárt - le akarta fejezni az egyik diákját

A Georgia állambeli Warner Robins városban december 8-án letartóztattak egy Benjamin Reese (51) nevű középiskolai zsidó tanárt, mert lefejezéssel fenyegette meg az egyik muszlim diákot. A korábban tengerészgyalogosként szolgált tanár azért fenyegette meg a diákot, mert utóbbi a Gázai övezetben dúló háborúra, illetve az izraeli hadsereg palesztinirtására hivatkozva kifogásolta, hogy a zsidó pedagógus az osztályterembe bevitte az izraeli zászlót – írja az nbcnews.com.



Benjamin Reese (fotó: nypost.com)

Benjamin Reese georgiai középiskolai tanárt december 8-án letartóztatták terrorfenyegetés és gyermekek elleni kegyetlen bánásmód vádjával. A Houston megyei seriff hivatala az ügyben 18 fiatalkorú diákot, illetve több felnőtt korú tanárt is meghallgatott, akik tanúsították Reese december 7-én elhangzott lefejezéses fenyegetéseit, s egyéb durva szóbeli megnyilvánulásait. Az egyik tanár azt mondta a hatóságoknak: Benjamin Reese az izraeli zászló kifogásolása miatt leantiszemitázta a diákot, majd azt kiabálta, hogy elvágja a torkát, és levágja a fejét.



A Benjamin Reese fentebb idézett önéletrajzához csatolt, korábbi fényképe (fotó: wrms.hcbe.net)

A lefejezéssel megfenyegetett diák (aki egy lány – a szerk.) és az iskola több tanárának meghallgatása után az is kiderült, hogy az izraeli zászló jelenléte ellen tiltakozó fiatalkorú valójában nem is a zsidó tanár osztályában tanult. Két barátjával együtt a folyosón elhaladtak Benjamin Reese osztályterme mellett, benn meglátták az izraeli zászlót, majd beléptek az osztályterembe, hogy megkérdezzék: miért van ott az izraeli zászló, amikor az izraeli hadsereg gyilkolja a palesztinokat a Gázai övezetben? A tanár a kérdésre azt válaszolta, hogy azért tette ki az izraeli zászlót, mert ő is zsidó, s a családtagjai is Izraelben élnek.

Benjamin Reese a világhálón is elérhető egyik korábbi önéletrajzában a többi között ezt írja:

2008-ban a tengerészgyalogság és a NATO kitüntetett példamutató katonai szolgálatomért, s ekkor leszereltem az Egyesült Államok haditengerészetétől. Leszerelésem után úgy döntöttem, hogy a fiatalok oktatásával a katonaságnál kicsit „könnyebb” pályát választok. 2013 óta tanítok a Warner Robins-i középiskolában. Az elmúlt nyolc esztendő során azonban sokkal nagyobb kihívásokkal kellett megbirkóznom, mint amire a 17 éves katonai szolgálatom idején felkészítettek. De ezzel együtt nagyon szeretem ezt a munkát. A diákok tanítása nem „könnyebb”, de úgy gondolom, hogy a maga módján kifizetődőbb, mint a korábbi tevékenységem

– olvasható az egyik diákot lefejezéssel fenyegető Benjamin Reese önéletrajzában.

H. J. – Kuruc.info