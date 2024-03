Külföld :: 2024. március 19. 06:49 ::

Az Egyesült Államok 35 évvel az első tilalom után teljesen betiltotta az azbeszt felhasználását

Az Egyesült Államokban teljes tilalom lépett életbe az azbeszt-tartalmú anyagok használatára hétfőn, miután a szövetségi Környezetvédelmi Ügynökség (EPA) az utolsó felhasználási területen is megtiltotta azt.

A rendkívül rákkeltőnek tartott ipari alapanyag az Egyesült Államokban továbbra is használatban volt, illetve annak fehér azbeszt nevű változata bizonyos klórtartalmú termékekben, valamint fékbetétek és tömítések gyártása során.

Michael Regan, a környezetvédelmi hatóság vezetője a döntést óriási lépésnek nevezte a közegészség védelmében, felhívta a figyelmet arra, hogy az azbeszt teljes körű tilalma a világ több mint 50 országában létezik. Hangsúlyozta, hogy az Egyesült Államokban több mint 30 éves folyamat zárult le, amit a kongresszus 2016-ban hozott döntése tett lehetővé a mérgező anyagokról szóló jogszabállyal. Ez adott felhatalmazást az EPA számára a tilalom bevezetésére.

Az Egyesült Államokban először 1989-ben tiltották be az azbesztet, ám ezt 1991-ben egy fellebbezési bíróságon hozott ítélet részben megsemmisítette. Az ipari alapanyag, amit eredetileg jó hőszigetelő tulajdonsága miatt vezettek be, épületeknél is elterjedt volt évtizedeken át.

A statisztikák szerint ma is mintegy 40 ezer haláleset köthető az anyag által okozott betegségekhez az Egyesült Államokban.

(MTI)