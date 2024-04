A légvédelem ellenrakétái elfogták az Izraelre kilőtt több tucat iráni ballisztikus rakétát - jelentette az izraeli 12-es televízió magas rangú izraeli tisztségviselőkre hivatkozva.

Irán több tucat ballisztikus rakétát is indított Izrael ellen, melyek tizenkét perc alatt érnek el célpontjaikhoz, s ezek nyomán légiriadó volt az ország azon településein, melyek felé tartottak, de földet érésük előtt a légvédelem ellenrakétái elfogták a lövedékeket.

Az Umm al Fahem nevű arab faluban sérülést okozott egy lezuhanó rakétatöredék, és a Negev-sivatag egyik beduin falvában is súlyosan megsebesült egy tízéves kisfiú egy ilyen alkatrész miatt, de más kárról vagy sérülésről nem számoltak be.

Az Egyesült Államok hadserege ugyanakkor Izrael határain kívül elfogott több tucat kamikaze drónt és robotrepülőgépet, s Jordánia katonai repülőgépei is részt vettek a drónok elcsípésében.

Egy meg nem nevezett vezető tisztviselő azt nyilatkozta a 12-es televíziónak, hogy Izrael jelentős választ ad majd az iráni támadásra.

Irán az ENSZ-alapokmányra és jogos önvédelemre hivatkozott

Irán az ENSZ Alapokmányának jogos önvédelemről rendelkező 51-es cikkelyével élt, ennek keretében mért csapást Izrael területére - közölte a teheráni külügyminisztérium a Telegram-oldalán vasárnapra virradóra.

"Az Iráni Iszlám Köztársaság fegyveres erői az önvédelemhez fűződő - az ENSZ Alapokmányának 51-es cikkelye szerinti - elidegeníthetetlen joggal élve, válaszul az ismételt katonai agresszióra (...) egy sor csapást mértek Izrael katonai bázisaira" - írta az iráni külügyi tárca.

