Külföld :: 2024. április 19. 09:30 ::

Három év börtön járhat ma "Német"országban, ha valaki azt mondja, "mindent a hazánkért"

Egészen groteszk jelenetekre képes a német "jogállam". Szándékosan van idézőjelben. Tételezzük fel, mi van akkor, ha valaki azt mondja, szereti a hazáját. És a hazáért mindent meg is tenne. Ennyi csak, nem több. Nos, Németországban ez akár három év börtön is járhat!



Fotó: Jens Schlueter/Getty Images

- Vád alá helyezték a németországi szélsőjobb egyik vezető politikusát, Björn Höckét, mert náci jelszó használatával vádolják, írja a BBC. Az AfD türingiai vezetője azért áll bíróság elé, mert 2021-ben így zárta egy beszédét:

Mindent hazánkért, mindent Szász-Anhaltért, mindent Németországért!

S hát ezt annak idején az SA rohamosztagosai is használták, ezért "náci jelszónak" van minősítve. Látható, hogy maga az a mondat, hogy "mindent Németországért", vagy "mindent a hazánkért", meglehetősen általános jellegű mondat. Höcke is erre hivatkozott. Mindhiába. Így most az a helyzet, hogy akár három év börtönt is kaphat. Teljes agyrém.

Azt is hozzá kell fűzni, hogy Türingiában az AfD már a legerősebb pártnak számít, tehát a jelenlegi rendszer igyekszik mindent megtenni annak érdekében, hogy ellehetetlenítsék őket. Ebben a keretben értelmezendő a mostani támadás is. A hazaszeretet büntetőjogi kategória Németországban, reméljük, hogy ezek a támadások éppen ellenkező hatást érik el.

L. J. - Kuruc.info