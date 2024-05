Külföld :: 2024. május 21. 14:45 ::

Feszültséget okozott Pristina és Belgrád között a koszovói rendőrség akciója

A szerbiai postatakarékpénztár hat kirendeltségén tartott razziát hétfőn a koszovói rendőrség és a pénzügyőrség, majd be is záratta az intézményeket, mert szerb dinárt talált a széfekben - közölte hatósági beszámolók alapján a Koha Ditore című napilap kedden, a lépés felháborodást okozott Belgrádban, és az Egyesült Államok bírálatát is kiváltotta.

Pristinai beszámolók szerint a pénzügyőrök mintegy 1,6 millió eurót (617,5 millió forint), valamint 74,7 millió dinárt (245,8 millió forint) foglaltak le a hat pénzintézetben.

A koszovói nemzeti bank január elején jelentette be, hogy februártól Koszovó egész területén kizárólag euróval lehet fizetni, minden más pénznem csak a külföldi tranzakciók megvalósítására használható. A lépés felháborodást keltett a helyi szerbek körében, és Belgrád is reagált, mivel a hivatalos adatok szerint a koszovói szerb lakosság mintegy fele kapja nyugdíját, fizetését vagy a szociális támogatást a szerb költségvetésből dinárban.

Az észak-koszovói, többségében szerbek lakta településeken mindig is a szerb dinár volt a fő fizetőeszköz. Akkor is az maradt, amikor lezárult az 1998-1999-es koszovói háború, és azt követően is, hogy Koszovó 2008-ban egyoldalúan kikiáltotta függetlenségét Szerbiától, míg a többi koszovói térségben előbb a német márka, majd az euró vált hivatalos pénznemmé.

Albin Kurti koszovói miniszterelnök a helyi szerbeknek azt üzente, hogy nem a törvényesen érkező pénzek betiltásáról van szó, csupán arról, hogy a szerb dinár a jövőben "nem érkezhet zsákokban", hanem a központi bankon keresztül, és euróban lehet felvenni, Koszovóban ugyanis az euró a hivatalos fizetőeszköz.

A rendőrség azért razziázott hétfőn, mert úgy értesült, egyes bankokban továbbra is elfogadják a szerb dinárt. A hatóságok elfogták, majd néhány órával később szabadon engedték a Kosovska Mitrovicában található szerbiai postatakarékpénztár igazgatóját, Igor Radicot. Petar Petkovic, a szerb kormány Koszovó-ügyi irodájának a vezetője szerint nem volt dinár egyik kirendeltségben sem, amikor a rendőrség betört az intézményekbe.

Milos Vucevic szerb miniszterelnök szerint a hétfői akció Albin Kurti koszovói miniszterelnök elkeseredett lépése, amellyel a helyi szerbeket szeretné megfélemlíteni, mert Szerbia mindeddig sikeresen lépett fel Koszovónak az Európa Tanácsba való felvétele ellen.

Az Egyesült Államok külügyminisztériuma a szerbiai közszolgálati televízió (RTS) beszámolója szerint közleményben reagált a történtekre. Washington csalódottságának adott hangot a koszovói rendőrségnek az észak-koszovói pénzintézményekben végrehajtott akciója miatt. A megfogalmazás szerint a rendőri fellépést nem egyeztették a nemzetközi partnerekkel, és alkalmas a feszültségkeltésre. "Ez aláássa Koszovó jóhiszeműségének hitelét abban a tekintetben, hogy az EU által vezetett párbeszéden keresztül megoldaná a nyitott kérdéseket Szerbiával" - fogalmazott az amerikai külügyi szóvivő az Amerika Hangja nemzetközi műsorszolgáltató kérdésére válaszolva.

(MTI)